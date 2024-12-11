وعند الله تجتمع الخصوم، تشييع جثمان المتهم بارتكاب مذبحة عزبة الصفيح ودفنه في قبر واحد مع ضحياه

أحيانا تضيق الحياة التي نراها كبيرة ولا تستطيع أن تخبئ في طياتها الأسرار لكن الموت يتسع للجميع ويقبل كل شيء لا كبير عليه..هنا تحققت كل تلك الأقوال عندما شيع أمس أهالي طوخ آخر ضحايا مذبحة عزبة الصفيح القليوبية بوفاة آخر الضحايا وهو شقيق مرتكب الجريمة ليضمه هو وشقيقه المتهم قبر واحد ويسدل الستار علي قضية راح ضحيتها الأخ والأم والزوجة والأبناء علي يد رب الأسرة الذي تخلص من حياته ليواري التراب أجسادهم واسرارهم معًا.

وتوفي شقيق المتهم بقتل زوجته وأولاده وإشعال النيران متأثرًا بإصابته بعد أن أشعل النار في نفسه، وهو آخر ضحايا مذبحة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور في طوخ بمحافظة القليوبية.

مصرع شقيق مرتكب مذبحة عزبة الصفيح

ويعد الشاب هو الضحية الخامسة جراء الحادث، والذي لقي حتفه بعد مكوثه عدة أيام محجوزًا في الرعاية المركزة بالمستشفى إثر إشعال المتهم النيران فيه هو والدته.

وأمرت جهات التحقيق بـالقليوبية بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ إلى العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها بقيام شاب بإشعال النيران في والدته وشقيقه وذبح زوجته وأبناءه الاثنين.

كشفت تحريات مباحث مركز طوخ قيام شاب يدعى "علي.ط.م" بائع مقيم بعزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور بطوخ بدائرة المركز منذ يومين بذبح زوجته وتدعى "نعمة" بائعة خضار وأبنائه الاثنين "حماصة" و"أميمة"، وغادر منزل الزوجية.

ثم عاد فجر اليوم وقام بإشعال النيران في والدته وتدعى "أميمة عبده" تبلغ من العمر 60 عام وشقيقه "عبدالرحمن طه.م" يبلغ من العمر 28 عام، وشعر جيران المجنى عليهم بالنيران صباح اليوم وعندما توجهوا لداخل المنزل تلاحظ وفاة والدة المتهم متأثرة بالحريق وجرى نقل شقيقه إلى مستشفى بنها التعليمى

نتيجة تحليل الـ DNA لجثة مرتكب جريمة عزبة الصفيح

أثبت تحليل DNA الذي أجرته الجهات المختصة بناء على قرار جهات التحقيق في طوخ بعد العثور على جثمان المتهم بارتكاب واقعة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور في طوخ بمحافظة القليوبية، أن الأشلاء الخاصة بالجثمان تخص المتهم، وصرحت جهات التحقيق بالدفن.

تشييع جثمان المتهم وشقيقه

شيع اهالي قرية كفر منصور جثة المتهم وشقيقه منذ ساعات حيث جمعهم قبر واحد لم يفرق بين شقيقان جمعهما القبر.

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