مصطفى الفقي يكشف سر السقوط السريع لبشار الأسد وورطة الجولاني المقبلة

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن عددًا كبيرًا من الجنود السوريين في الجيش السوري تخلوا عن بشار الأسد ونظامه.

المظلة الخاصة بأحمد الشرع والفصائل المسلحة بسوريا

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة إم بي سي مصر: "الميليشيات أو الفصائل المسلحة المتعددة ستعيش شهر عسل بسيط يعلن فيه أحمد الشرع أو محمد الجولاني ورفاقه احترامهم لكل التعهدات وعدم البدء بالعدوان، إنما بعد ذلك ستكون هناك ضغوط لأن مجموعة الشرع وكل الجماعات المسلحة سواء مخدوعين أو صادقين تعمل تحت مظلة دينية، ومثل هذه المظلة الدينية ستدفعهم لاتخاذ موقف واضح من إسرائيل".

موقف أحمد الشرع من إسرائيل

وتابع: "لو لم يتخذ أحمد الشرع موقفًا واضحًا من إسرائيل سيفقد في هذه الحالة مبرر وجوده، فكيف لمن جاء لتحرير الوطن أن يكبله ويقع في أحضان أعدائه، لذلك سيكون هناك صراع قادم بين هذه المجموعات أو الفصائل السورية المسلحة وبين إسرائيل وليس مع تركيا أو إيران".

وأشار إلى أن الوضع في سوريا معقد للغاية، حيث نجد الشمال الشرقي مختلف عن الشمال الغربي ومختلف عن الوسط، وبشار الأسد تسبب في تشويه الخريطة السورية وللأسف استخدمته إيران واستضعفته وتخلت عنه بسهولة.

السبب وراء سقوط نظام بشار الأسد

ولفت إلى أن نظام الأسد لم يرد على أي عدوان إسرائيلي طوال فترة حكمه لذلك لا يُبكى على سقوطه، وسجن صيدنايا أمر لا يتصوره بشر وأساليب التعذيب فيه كانت فظيعة.



وعن سر السقوط السريع لنظام بشار الأسد، قال مصطفى الفقي: "عندما ترفع القوات المسلحة يدها عن نظام ما يسقط، وهذا ما حدث في مصر، سقط نظام مبارك يوم أن اجتمع المجلس العسكري ومقعد مبارك خال وقتها قلت لمن حولي انتهى الأمر، نفس الأمر في سوريا الجيش ابتعد عن بشار الأسد ولم يكن مواليًا له في الفترة الأخيرة وفي أعماق العسكرية السورية كانوا لا يؤمنون به لا قائدًا ولا زعيمًا ولا يرون فيما يجري أمرًا طبيعيًّا تستحقه سوريا فكان من الطبيعي في لحظة الانهيار سقوط النظام بسهولة وكأنه تسليم وتسلم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.