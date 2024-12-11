وداعا لحمل الفيزا، اليوم إطلاق خدمة آبل باي للدفع رسميا في مصر بمشاركة 3 بنوك

خدمة آبل باي، تنطلق خدمة آبل باي للدفع رسميًّا في مصر اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية والفنية الخاصة، وبمشاركة 3 بنوك هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB.

وأوضح مصدر أنه ستتم إضافة البنوك الأخرى العاملة في السوق المحلية تباعًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن خدمة آبل باي تتيح الدفع مقابل السلع والخدمات عند التجار بشكل سلس وآمن باستخدام تطبيق آبل باي على هواتف المحمول من شركة آبل.

وكان المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لنظم الدفع، قد أعلن قبل أيام أن البنك المركزي المصري انتهى قبل أسابيع من تطوير المنظومة الوطنية لترميز البطاقات وتم إعلان إطلاق الخدمة للعملاء اليوم.

تخطو مصر خطوة تكنولوجية جديدة مع بدء انطلاق خدمة “آبل باي” لعلميات الدفع الإلكتروني، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عنها رسميًا في مصر.



معلومات عن خدمة آبل باي

تعد خدمة Apple Pay من أحدث التقنيات التي تساهم في إجراء عمليات الدفع الإلكتروني بسهولة، حيث لا يحتاج المستخدم إلى حمل البطاقة البنكية “الفيزا” لإتمام عملية الدفع، فإن تلك الخدمة تعتمد على تقنية NFC الموجودة بالهواتف.

تظهر Apple Pay كعلامة فارقة في عالم التقنية الحديثة والخدمات البنكية في مصر، كما أن تلك الخدمة تعتبر من أكثر الخدمات أمانًا، الهدف منها تسهيل المعاملات البنكية والمالية للمستخدمين.

تطلب هذه الخدمة أن يكون هاتفك أو ساعتك تدعم تقنية NFC، ومن ثم إضافة بطاقتك البنكية إلى تطبيق محفظتك الإلكترونية، وبمجرد تقريب هاتفك أو ساعتك من جهاز الدفع، ستتمكن من إتمام عملية الدفع بأسرع وقت.

البطاقات الداعمة لخدمة آبل باي

بعد الإعلان عن تفعيل خدمة Apple Pay رسميًا في مصر، بدأت التساؤلات تزداد عن أيٍ من البطاقات البنكية تدعم تلك الخدمة، حيث أنه في الوقت الحالي يتم تفعيلها فقط مع بطاقات ميزة التابعة لكل من بنوك مصر، الأهلي المصري، وCIB.

طريقة تفعيل خدمة آبل باي على الهاتف

إذا كنت ترغب في تفعيل الخدمة على هاتفك الشخصي، لتسهيل المعاملات المالية دون الحاجة إلى البطاقات البنكية أو الأموال، اتبع الآتي:

يجب التأكد من أن هاتفك يدعم تلك التقنية، ومزودًا بخدمة “NFC”.

ثم توجه إلى تطبيق محفظة “Wallat” الموجود على هاتفك.

أضغط على أيقونة “إضافة بطاقة” أو علامة “+”.

ثم وجه كاميراتك نحو بطاقتك البنكية لمسحها تلقائيًا، أو إدخال المعلومات يدويًا ” “بشرط التأكد أن البنك التابع له يدعم تلك الخدمة”.”

سيتطلب منك الموافقة على الشروط والأحكام، اضغط على “موافق” بعد قرأتها.

ثم تبدأ خطوة التحقق من البطاقة، وذلك من خلال إدخال إضافة رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني، لاستقبال رسالة نصية تحتوي على “رمز التحقق”.

ثم بإدخاله بالخانة المخصصة بالتطبيق.



مميزات خدمة Apple Pay

تشمل تلك الخدمة على المزيد من الميزات الرائعة التي تقدمها للمستخدمين، ومنها الآتي:

سهلة الاستخدام: حيث يمكن استخدامها على أجهزة آبل، من خلال بصمة الإصبع أو الوجه أو النقر

أمان عالي: حيث لا تسمح بالدخول إلى أو استخدامها إلا من خلال التحقق من الهوية، باستخدام رمز المرور أو Face ID أو Touch ID، إلى جانب عدم إمكانية تخزين المعلومات والبيانات الخاصة ببطاقتك أو مشاركتها مع الآخرين ويتطلب لذلك رموز مشفرة لكل عملية تقوم بها.

سريعة في إتمام عمليات الدفع الإلكتروني: تعمل في المتاجر والمواقع الإلكتروني بسرعة فائقة مقارنةً بالطرق الأخرى التقليدية.

التوافق مع أكثر من جهاز: حيث يمكن استخدامها مع هواتف آيفون أو ساعات Apple Watch.

الدفع دون إنترنت: لا تتطلب الاتصال بالبيانات أو شبكة واي فاي لإتمام المعاملات المالية.

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