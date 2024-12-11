هجوم على مايويذر جونيور بأحد متاجر لندن بسبب دعمه لإسرائيل (فيديو)

واجه بطل العالم السابق في الملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر جونيور، حشدًا غاضبًا أثناء زيارته لأحد متاجر المجوهرات في وسط لندن، بسبب دعمه لإسرائيل في حربها ضد قطاع غزة.



وذكرت صحيفة "ذا صن" أن مجموعة من نحو 30 رجلًا بينهم موظفون في المتجر لاحظوا وجود مايويذر وبدأوا في التعبير بشكل حاد عن شكواهم منه، ونتيجة لذلك اضطر الحراس الشخصيون للملاكم إلى إخراجه بسرعة من المبنى ووضعه في سيارة قريبة.

Floyd Mayweather chased out of Hatton Gardens in London. The public are angry over his comments and support for Israel. pic.twitter.com/qUSVsvsE9j December 10, 2024

وبحسب الصحيفة، حاول قرابة 10 رجال الاقتراب من الرياضي، ووقف 25 شخصًا آخر جانبًا وقاموا بتصوير ما كان يحدث.

وأضافت الصحيفة أن "إهانات عنصرية" واتهامات بتأييد "الإبادة الجماعية الفلسطينية" سمعت من الحشد، ورد مايويذر نفسه، الذي لم يصب بأذى في الحادث، بالقول إنه "فخور بدعم الشعب اليهودي".

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