الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

هجوم على مايويذر جونيور بأحد متاجر لندن بسبب دعمه لإسرائيل (فيديو)

بطل العالم السابق
بطل العالم السابق في الملاكمة مايويذر جونيور، فيتو

واجه بطل العالم السابق في الملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر جونيور، حشدًا غاضبًا أثناء زيارته لأحد متاجر المجوهرات في وسط لندن، بسبب دعمه لإسرائيل في حربها ضد قطاع غزة.


وذكرت صحيفة "ذا صن" أن مجموعة من نحو 30 رجلًا بينهم موظفون في المتجر لاحظوا وجود مايويذر وبدأوا في التعبير بشكل حاد عن شكواهم منه، ونتيجة لذلك اضطر الحراس الشخصيون للملاكم إلى إخراجه بسرعة من المبنى ووضعه في سيارة قريبة.

وبحسب الصحيفة، حاول قرابة 10 رجال الاقتراب من الرياضي، ووقف 25 شخصًا آخر جانبًا وقاموا بتصوير ما كان يحدث.

وأضافت الصحيفة أن "إهانات عنصرية" واتهامات بتأييد "الإبادة الجماعية الفلسطينية" سمعت من الحشد، ورد مايويذر نفسه، الذي لم يصب بأذى في الحادث، بالقول إنه "فخور بدعم الشعب اليهودي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطل العالم السابق في الملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر جونيور متاجر المجوهرات وسط لندن قطاع غزة إهانات عنصرية الإبادة الجماعية الفلسطينية الشعب اليهودي

الأكثر قراءة

قرار نهائي، تطورات جديدة في رحيل جوميز عن الزمالك

مصطفى الفقي يكشف سر السقوط السريع لبشار الأسد وورطة الجولاني المقبلة

ميدو يعلن رفضه تدريب الزمالك بعد جوميز ويرشح الأنسب (فيديو)

نجم الزمالك يهاجم جوميز بعد رحيله المفاجئ ويرشح هذا المدرب لخلافته

الخارجية الروسية تكشف طريقة نقل الأسد من دمشق إلى موسكو

وعند الله تجتمع الخصوم، تشييع جثمان المتهم بارتكاب مذبحة عزبة الصفيح ودفنه في قبر واحد مع ضحياه

قلق في الزمالك من رحيل أحمد مجدي رفقة جوميز

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام دار الهجرة (2 – 2)

منوعات

المزيد

دراسة تتحدث عن كيفية مساهمة "عقلية النمو" في النجاح الشخصي

رائد فضاء يلتقط صورة مذهلة من المدار لأقرب جيران مجرة درب التبانة

اكتشافات المقابر القديمة بالقرم تسلط الضوء على حياة السكيثيين القدماء

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد تراجع التضخم.. نسب الزيادة في أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

أحمد كريمة: المرأة العاملة مطالبة بتعويض زوجها بجزء من راتبها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية