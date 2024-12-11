الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2024، هبوط مفاجئ يزلزل الجنيه الأصفر وعيار 24

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر فيتو أسعارالذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 وفق آخر تحديث له في الأسواق، بعدما واصل ارتفاعه في التعاملات المسائية أمس الثلاثاء، وزاد الجرام بنحو 20 جنيه.

وسجل سعر الذهب مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11-12-2024 كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو  4342.75 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو  3780 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3240 جنيهًا.

سعر الذهب 
سعر الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب 

وسجل الجنيه الذهب 30240 جنيهًا.

 

البنوك المركزية تستأنف شراء الذهب 

واستأنف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) شراء الذهب لاحتياطياته في نوفمبر بعد توقف دام 6 أشهر، بحسب رويترز.

وارتفعت حيازات الذهب لدى بنك الشعب الصيني بمقدار 160 ألف أونصة الشهر الماضي، لتصل إلى 72.96 مليون أونصة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة السبت، وكان البنك أضاف إلى احتياطياته لمدة 18 شهرا متتاليا حتى أبريل من هذا العام ما أسهم في تعزيز قوة أسعار الذهب.

 

وكان بنك الشعب الصيني أكبر مشتر رسمي للذهب في العالم في عام 2023، وقد يدعم استئناف عمليات الشراء الطلب من جانب المستثمرين الصينيين الذي كان ضعيفا منذ أوقف بنك الشعب الصيني في مايو.سلسلة عمليات الشراء التي استمرت 18 شهرًا.

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

اجتماعات مرتقبة تؤثر في الذهب 

 وسيكون اجتماع البنك المركزي  الأمريكي القادم في 18 ديسمبر حاسمًا، حيث سيكون لأي تخفيضات في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي تأثير كبير على سوق السلع الأساسية.

ومن المرجح أن يراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية القادمة عن كثب، وخاصة أرقام التضخم، للحصول على المزيد من الأدلة حول اتجاه السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

 

ويؤدي التباطؤ في سوق العمل الأمريكي إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ديسمبر ومن المرجح أن تدعم أسعار الفائدة المنخفضة أسعار الذهب، حيث لا يكسب الذهب فائدة، في حين يضغط على الدولار الأمريكي.

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الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 السياسة النقدية الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21

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