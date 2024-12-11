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رياضة

هاني أبو ريدة عن قرارات لجنة الانضباط: لم أر شيئا حتى الآن وحال صدور قرارات سنعلنها مباشرة

هاني أبو ريدة، فيتو
هاني أبو ريدة، فيتو

أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيجتمع مع جميع الأندية في جميع الدرجات خلال الفترة المقبلة.

وقال أبوريدة، في تصريحات تليفزيونية: ”أشكر الجمعية العمومية والأشخاص التي تواجدت، وربنا يعينا في الفترة المقبلة والأهم تنفيذ ما ذكرناه في المؤتمر الصحفي على أرض الواقع".

مجلس هاني أبو ريدة، فيتو
مجلس هاني أبو ريدة، فيتو

تنظيم البيت من الداخل

وتابع:" هناك عمل كثير الفترة المقبلة، وسنجتمع والأهم لنا هو تنظيم البيت من الداخل وبداية مشروع جديد للمنتخبات الوطنية، ودعم الجماهير ودعم الإعلام".

وأكمل:" سنجتمع خلال الفترة المقبلة مع جميع الأندية في جميع الدرجات".

 

إعلان قرارات الانضباط بشكل فوري

وعن قرارات لجنة الانضباط قال: لم أر شيء حتى الآن، ومجرد رؤية الأوراق وفي حال وجود أي قرارات انضباطية سنعلنها بشكل مباشر ولا توجد مشكلة في ذلك".

 

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة

 وتضم القائمة كلًا من هانى أبوريدة رئيسًا لاتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائبًا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبو زهرة، طارق محمد أبو العينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر، وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

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