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رياضة

نجم الزمالك يهاجم جوميز بعد رحيله المفاجئ ويرشح هذا المدرب لخلافته

جوزيه جوميز مدرب
جوزيه جوميز مدرب الزمالك، فيتو

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن رحيل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في صالح القلعة البيضاء.

 

توقيت رحيل جوميز صعب

وقال عفت، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc: ”توقيت رحيل جوميز، صعب بسبب ارتباط الفريق بمباريات هامة في الدوري المصري، والكونفدرالية وأي مدرب سيتولي قيادة الفريق سيحقق نتائج جيدة".

 

حلمي طولان الأنسب لخلافة جوزيه

وتابع: "حلمي طولان ومحمد صلاح، من أولاد النادي وقادرين على تحقيق نتائج والفريق يضم لاعبين محترمين ويوجد لاعبين وسط ملعب عالميين واللاعبين هي من تفعل كل شيء في الملعب وليس جوميز".

عفت نصار، فيتو
عفت نصار، فيتو

الزمالك هو الكسبان من رحيل جوميز

وأكمل:"جوميز لم يحقق أي نجاحات قبل تولي قيادة الزمالك، وسيرحل قريبًا من الفتح السعودي، والزمالك هو الكسبان من رحيله، ولم أري مدرب أسوء منه، ويقوم بتغييرات غريبة لا تدل على أنه مدرب كبير".

 

وأوضح: "أطالب الإدارة بتعيين حلمي طولان، في قيادة الفريق وهو الأنسب للفريق في الوقت الحالي، ومصلحة النادي أهم من أي شخص، ولازم المدرب القادم يكون عارف الفرقه ويفيد النادي".
 

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الزمالك هو من صنع جوميز

وأردف: "الزمالك يضم لاعبين على مستوى عال، ويحتاج فقط للاعبين بدلاء على نفس المستوى، والزمالك هو من عمل جوميز، وهناك لاعبي في الفريق كانت غير مقتنعة بالمدرب، وحلمي طولان أفضل منه".


وأتم: "أي مدرب سيقود الفريق حاليًّا سينجح، لأن الفريق وصل لمرحلة انسجام، وأهنئ جماهير الزمالك على رحيل جوميز".

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