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تشييع جثماني شقيقين ضحايا عمارة العباسية بالقاهرة بمسقط رأسهما بالغربية (فيديو)

تشييع جثماني شقيقين
تشييع جثماني شقيقين ضحايا عمارة العباسية في شبرا بلولة

في مشهد مؤثر، شيع أهالي قرية شبرابلولة التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، مساء أمس الثلاثاء جثماني الشقيقين وليد وأحمد سليمان عصر، ضحيتي حادث انهيار عمارة العباسية بالقاهرة.

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شقة سكنية بـ عقار العباسية 

وكانت أسرة الضحيتين قد تلقت خبر وفاتهما بعد انهيار العمارة التي استأجر فيها الشقيقان شقة سكنية بـ عقار العباسية، حيث أسفرت الكارثة عن مصرع أكثر من 10 أشخاص. 

وتوافد أهالي القرية على المسجد لإتمام صلاة الجنازة، التي أقيمت وسط مشاعر من الحزن والأسى.

موكب جنائزي حزين

عاشت قرية شبرابلولة ليلة مؤلمة بعد فقدان الشقيقين، اللذين كانا يقيمان بالقاهرة بسبب أعمالهما وقد خرج الجميع في موكب جنائزي حزين لتوديع الشقيقين إلى مثواهما الأخير في مسقط رأسهما.

وقد شارك في التشييع عدد كبير من أهالي قرية شبرابلولة الذين عبروا عن حزنهم الشديد لهذا الحادث الأليم، وتقدموا بالتعازي لأسرة الضحايا في هذا المصاب الجلل.

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