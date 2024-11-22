أخبار مصر: نجل شيف شهير يدهس عامل دليفري، عشرات المصابين بطريق الجلالة، ضبط مخرج بسبب زوجة خالد يوسف، موعد جنازة عادل الفار

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

نجل شيف شهير يدهس عامل دليفري بالشيخ زايد ويفر هاربا (فيديو وصور)

لقي عامل دليفري مصرعه دهسته سيارة رانج روفر يقودها نجل شيف شهير في الشيخ زايد.

تعرف على موعد ومكان جنازة عادل الفار

قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، إنه سوف تشيع جنازة الفنان عادل الفار اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر بجوار مجمع سيتي ستارز.

القبض على مخرج شهير بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجيزة، القبض على مخرج شهير، في واقعة اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية عبارة عن إسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوعات ذهبية أخرى، من داخل شقة زوجة مخرج خالد يوسف.

إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس رحلات بطريق الجلالة

أصيب 30 شخصًا على الأقل في انقلاب أتوبيس رحلات بطريق الجلالة أثناء ذهابهم لدير الأنبا أنطونيوس شمال محافظة البحر الأحمر.

عادل الفار باكيا في آخر ظهور: غلطت في تربية ابني وبعت لي رسالة وجعتني قبل ما يموت (فيديو)

في آخر ظهور تليفزيوني للفنان الراحل عادل الفار قبل وفاته مساء أمس الخميس، كشف باكيًا قصة مؤثرة في حياته الخاصة متعلقة بوفاة نجله بسبب تعاطي المخدرات.

بايدن: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت "شائنة" وسنقف إلى جانب إسرائيل

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، واصفًا خطوة المحكمة بـ"الأمر الشائن".

البحث عن نجل شيف شهير بعد دهسه عامل دليفري بالشيخ زايد

تبحث أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، عن نجل شيف شهير بعد حادث دهس عامل دليفري والتسبب فى وفاته بمنطقة الشيخ زايد.

اليوم، بدء تلقي تظلمات الراسبين لوظائف معلم مساعد مادة لغة عربية

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز اليوم الجمعة في تلقي تظلمات الراسبين في الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة لغة عربية بوزارة التربية والتعليم.

ترامب يعين بام بوندي مرشحة جديدة لمنصب وزيرة العدل بعد انسحاب مات جيتز

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترشيح المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي لتولي منصب وزير العدل والمدعي العام للولايات المتحدة خلال فترة ولايته الثانية.

اليوم، وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان

يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد بحلوان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة.

الليلة، ختام الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُسدل ستار الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف دول العالم.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي والاتحاد والدوريات الأوروبية

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية سواء بالدوري المصري والسعودية والإسباني والفرنسي.

لا إمكانية لاستئناف القرار، كيف سترد إسرائيل على "الجنائية الدولية"؟

تدرس إسرائيل خطوات لتغيير القرار المتعلق بمذكرتي الاعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت في محكمة العدل الدولية، غير أن تل أبيب لا تملك سلطة استئناف القرار، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

اليوم، انطلاق أولى رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

جدول مواعيد قطار الشباب 2024، تستعد الهيئة القومية للسكك الحديد، تشغيل أولى رحلات قطار الشباب اليوم الجمعة في إطار خطط الترويج للسياحة الداخلية وخطط إطلاع الشباب على الحضارة المصرية.

ارتفاع عدد مصابي انقلاب أتوبيس طريق الجلالة إلى 34 شخصًا

ارتفع عدد مصابي انقلاب أتوبيس ركاب على طريق الجلالة شمالي محافظة البحر الأحمر الذي وقع صباح اليوم الجمعة، أثناء توجهه إلى دير الأنبا أنطونيوس بالزعفرانة إلى 34 شخصًا.

إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردًّا على قرار وكالة الطاقة الذرية.

الأهلي في اختبار صعب أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

يعود النادي الأهلي لاستئناف منافسه في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بملاقاة نظيره فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الجمعة، في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم المصرية.

القلوب الرحيمة، حكاية سائحة إسبانية مع أول ملجأ للكلاب الضالة بشوارع الأقصر (فيديو وصور)

شغفها وقلبها الرحيم تجاه المآسي التي تتعرض لها الكلاب الضالة بالشوارع في الأقصر، دفعها إلى تخصيص قطعة أرض وإنشاء أول ملجأ لرعاية الكلاب الضالة في البر الغربي بمركز القرنة، إذ لاقت فكرتها استحسانًا كبيرًا لعدد من أبناء المحافظة، إنها السائحة آسون الإسبانية.

أسرع من الصوت وعصي على الاعتراض، قدرات الصاروخ أوريشنيك الروسي بعد استخدامه بأوكرانيا

تصدر صاروخ "أوريشنيك" Oreshnik الروسي العابر للقارات والمتوسط المدى محركات البحث حول العالم بعد إعلان الرئيس الروسي استخدامه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

رسميا، موعد صرف مرتبات نوفمبر، اعرف جدول صرف المرتبات 2024

جدول صرف مرتبات نوفمبر 2024، أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

بعد فضفضة ثنائية، ياسر ريان يحسم مصير انتقال نجله إلى الزمالك أو العودة للأهلي

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن موقف نجله أحمد ياسر ريان لاعب فريق البنك الأهلي من الانتقال إلى صفوف الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة.

رابط التقديم على شقق سكن كل المصريين 5

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز للمواطنين ذوي الهمم الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5".

سرطان الكبد ينهى حياة الفنان عادل الفار، أهم أسباب المرض وطرق اكتشافه

توفي مساء أمس الخميس الفنان عادل الفار بعد صراع مع المرض حيث تعرض خلال الأيام الأخيرة من عمره إلى غيبوبة كبدية بسبب الإصابة بسرطان الكبد وقضى ما يقرب من شهر داخل الرعاية المركزة.

لصوص لكن ظرفاء، فيديو طريف لـ "حرامية جزم" أثناء عثورهما على "صيد ثمين" (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة في أحد أبنية مدينة إسطنبول في تركيا، فرحة لافتة للصي أحذية عندما عثرا على حذاء رياضي لإحدى الماركات الفاخرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا