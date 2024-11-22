البحث عن نجل شيف شهير بعد دهسه عامل دليفري بالشيخ زايد

تبحث أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ، عن نجل شيف شهير بعد حادث دهس عامل دليفري والتسبب فى وفاته بمنطقة الشيخ زايد.

النيابة تلقت محضرا من الشرطة بمديرية أمن الجيزة يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوجود مصادمة وجثة جراء الحادث بمنطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وقال شهود عيان إن قائد السيارة اصطدم عامل الدليفري، وفر هاربًا بعد تعطل السيارة وتركها، فيما كان المجني عليه يصارع الموت. وتم إبلاغ الإسعاف لمحاولة إنقاذه.

وكشفت التحريات الأولية أن السيارة تعود ملكيتها إلى نجل شيف شهير وتحمل لوحة معدنية “ع م ر 667”.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات وظروف الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

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