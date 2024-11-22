الليلة، ختام الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُسدل ستار الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف دول العالم.

وبلغت الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 45، كالتالي:

إجمالي الأفلام المشاركة بالدورة الجديدة: 194 فيلمًا

عدد الدول المشاركة 72 دولة

عروض السجادة الحمراء: 16 فيلمًا

عدد العروض العالمية الأولى: 37 فيلمًا

عدد العروض الدولية الأولى: 8 أفلام

عدد عروض الشرق الأوسط وأفريقيا: 119 فيلمًا

مهرجان القاهرة السينمائي

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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