إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس رحلات بطريق الجلالة

حادث الجلالة، أصيب 30 شخصًا على الأقل في انقلاب أتوبيس رحلات بطريق الجلالة أثناء ذهابهم لدير الأنبا أنطونيوس شمال محافظة البحر الأحمر.

ودفعت الحماية المدنية 35 سيارة إسعاف وجاري نقل المصابين إلى مستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن الأتوبيس كان يقل نحو 50 شخصًا.

ويعد هذا الحادث الثاني بطريق الجلالة، حيث لقي شهر أكتوبر الماضي 12 طالبًا مصرعهم، وأصيب 28 آخرون في انقلاب أتوبيس يقل طلاب جامعة الجلالة.

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