الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رسميا، موعد صرف مرتبات نوفمبر، اعرف جدول صرف المرتبات 2024

مرتبات نوفمبر 2024،
مرتبات نوفمبر 2024، فيتو

جدول صرف مرتبات نوفمبر 2024 ، أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

 

جدول صرف مرتبات نوفمبر 2024

 وأوضحت وزارة المالية بخصوص جدول صرف مرتبات نوفمبر 2024 أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها لشهر نوفمبر وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و3 أيام من نوفمبر وديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

 

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات ديسمبر

كما أعلن بدء صرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

 

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مرتبات نوفمبر 2024 مرتبات نوفمبر صرف مرتبات نوفمبر 2024 جدول صرف مرتبات نوفمبر جدول صرف مرتبات نوفمبر 2024

مواد متعلقة

المشاط: دفع التعاون مع الجانب الكوري في مجالات التجارة والاستثمارات

وزيرة التخطيط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة

بيان مشترك من 12 بنكًا دوليًا يؤكد دور «نُوَفِّي» كآلية فعالة لحشد التمويل المناخي المبتكر.. والمشاط: مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP

مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

كل ما تريد معرفته عن شروط الإفراجات الجمركية الجديدة للسيارات الواردة من الخارج

بيان مشترك من 12 بنكًا دوليًا يؤكد دور «نُوَفِّي» كآلية فعالة لحشد التمويل المناخي المبتكر

تعليمات جديدة من الجمارك بشأن المركبات الواردة من الخارج (مستند)

الضرائب: التسهيلات الضريبية تحقيق أهداف اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء

الأكثر قراءة

عادل الفار باكيا في آخر ظهور: غلطت في تربية ابني وبعت لي رسالة وجعتني قبل ما يموت (فيديو)

رسميا، موعد صرف مرتبات نوفمبر، اعرف جدول صرف المرتبات 2024

القبض على مخرج شهير بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

مصطفى كامل يعلن وفاة الفنان عادل الفار

القصة الكاملة لمرض عادل الفار، وتفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

تعرف على موعد ومكان جنازة عادل الفار

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع الجمبري والبوري وانخفاض البلطي في سوق العبور

منوعات

المزيد

السلطات الكويتية تسحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص

شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية

أشعلت مواقع التواصل بعد مباراة تايسون وبول، فتاة الحلبة تخرج عن صمتها 

سفينة نوح، تركي يصطحب حيواناته المتنوعة أينما ذهب

المزيد

خدمات

المزيد

8 حالات لرد اللوحات المعدنية للمرور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلى

كام كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حرمان سكان غزة من الحياة، دوافع الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وجالانت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 22 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعد بن أبي وقاص

المزيد
الجريدة الرسمية