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حوادث

ارتفاع عدد مصابي انقلاب أتوبيس طريق الجلالة إلى 34 شخصًا

حادث انقلاب أتوبيس
حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة

ارتفع عدد مصابي انقلاب أتوبيس ركاب على طريق الجلالة شمالي محافظة البحر الأحمر الذي وقع صباح اليوم الجمعة، أثناء توجهه إلى دير الأنبا أنطونيوس بالزعفرانة إلى 34 شخصًا.

حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة 

كان اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من  غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب يقل نحو 50 شخصًا.

ودفع مرفق الإسعاف بـ 35 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيق.

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رفعت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية والمرور، آثار حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب كان في طريقه إلى دير الأنبا أنطونيوس، وتمكنت الوحدة المحلية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وعدم تعطيل حركة المرور بطريق الجلالة بعد وقوع حادث انقلاب الأتوبيس. 

وكشف مصدر طبي بأن جميع حالتهم الصحية مستقرة ولا توجد أي إصابات خطيرة.

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