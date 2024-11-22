سرطان الكبد ينهى حياة الفنان عادل الفار، أهم أسباب المرض وطرق اكتشافه

توفي مساء أمس الخميس الفنان عادل الفار بعد صراع مع المرض حيث تعرض خلال الأيام الأخيرة من عمره إلى غيبوبة كبدية بسبب الإصابة بسرطان الكبد وقضى ما يقرب من شهر داخل الرعاية المركزة.

وفاة الفنان عادل الفار

وتستعرض فيتو في التقرير التالي أهم أسباب الإصابة بسرطان الكبد وكيفية اكتشاف المرض وطرق علاجه.

سبب وفاة الفنان عادل الفار

سرطان الكبد الأولي هو ورم خبيث يبدأ في الكبد وهناك أنواع مختلفة لسرطان الكبد منها:

١- سرطان الخلايا الكبدية (HCC) أو الورم الكبدي، هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكبد الأولي ويبدأ في الخلايا الكبدية.

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٢-سرطان القناة الصفراوية، أو سرطان القناة الصفراوية، يبدأ في الخلايا المبطنة للقنوات الصفراوية التي تربط الكبد بالأمعاء والمرارة.



٣- الساركوما الوعائية، والتي تبدأ في الأوعية الدموية وهو نوع نادر من سرطان الكبد ويحدث للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

ويمكن أن يصاب الكبد بسرطان ثانوي اي انه بدأ في جزء آخر من الجسم ولكنه انتشر إلى الكبد، ويتم تسمية السرطان الثانوي على اسم العض والأولي الذي بدأ فيه، على سبيل المثال سرطان الأمعاء مع ثانويات الكبد.

أعراض سرطان الكبد

يبدأ ظهور أعراض سرطان الكبد مع نمو السرطان أو تقدمه بحسب الجمعية الأمريكية للسرطان.

قد تشمل الأعراض:

الضعف والتعب

ألم في البطن

تورم البطن بسبب تراكم السوائل الاستسقاء

ألم في الكتف الأيمن

فقدان الشهية والشعور بالغثيان

فقدان الوزن

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

الحمى

عادل الفار، فيتو

أسباب سرطان الكبد

يمكن أن تسبب فيروسات التهاب الكبد B أو C التي تؤدي إلى عدوى مزمنة الى سرطان الكبد.

هناك عوامل أخرى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد، مثل:

مرض الكبد الدهني

مرض السكري من النوع 2

التهاب الكبد B أو C

كثرة تناول الكحول

السمنة

التدخين والتبغ

التعرض لبعض المواد الكيميائية

ويتعرض مريض سرطان الكبد في مراحل متأخرة من المرض الي حدوث غيبوبة كبدية وفيها يحدث اعتلال الدماغ الكبدي، عندما لا يقوم الكبد بتصفية السموم كما ينبغي.

تتراكم هذه السموم في الدم وتؤثر على الدماغ، مما يسبب الارتباك وفقدان الوعي ويؤثر اعتلال الدماغ الكبدي على الجهاز العصبي المركزي وتسبب في فشل في وظائف الكبد.

سرطان الكبد، فيتو

تشخيص سرطان الكبد

تتضمن الاختبارات المستخدمة لتشخيص سرطان الكبد وسرطان الكبد الثانوي:

١- فحوصات الدم

حيث تفحص كفاءة عمل الكبد؛ ومدى كفاءة تخثر الدم؛ والكشف عن التهاب الكبد B أو C وأي مشاكل وراثية.

٢- الموجات فوق الصوتية

حيث تظهر حجم وموقع الأنسجة غير الطبيعية في الكبد.

٣- الأشعة المقطعية على الكبد



تنتج فحوصات الأشعة المقطعية صورًا ثلاثية الأبعاد لعدة أعضاء في نفس الوقت، ويمكن أن تساعد الأطباء في التخطيط للجراحة ويمكنها أيضًا معرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر ام لا

٤- التصوير بالرنين المغناطيسي

ينتج التصوير بالرنين المغناطيسي صورًا مقطعية تفصيلية للجسم، ويمكن أن يظهر مدى الورم وما إذا كان يؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية حول الكبد.

٥- فحص PET-CT

يستخدم هذا الفحص بشكل أكثر شيوعًا في حالات السرطان الثانوي في الكبد، حيث ينتج صورًا ملونة ثلاثية الأبعاد توضح مكان وجود أي سرطان في الجسم.

٦- أخذ عينة من الورم على الكبد



يتم أخذ العينة إما عن طريق: شفط الإبرة الدقيقة، والذي يتضمن تخديرًا موضعيًّا وإبرة رفيعة تزيل الخلايا؛ أو عن طريق منظار البطن، والتي تتم تحت التخدير العام وتسمح للطبيب بفحص الكبد والأعضاء المحيطة، وكذلك أخذ عينات من الأنسجة باستخدام منظار البطن.

جدير بالذكر ان الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، أعلن إنه سوف تشيع جنازة الفنان عادل الفار اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر بجوار مجمع سيتي ستارز.

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