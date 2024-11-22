اليوم، بدء تلقي تظلمات الراسبين لوظائف معلم مساعد مادة لغة عربية

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز اليوم الجمعة في تلقي تظلمات الراسبين في الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة لغة عربية بوزارة التربية والتعليم.

ويستمر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تلقي طلبات التظلم لمدة أسبوعين.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن أمس الخميس إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وكان الجهاز أعلن في ٢٨ أبريل الماضي، مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية - الحاسب الاّلي – اللغة الإنجليزية – اللغة العربية) وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

وقام بفتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو الماضي، ثم عقد الجهاز الامتحان بمركز تقييم القدرات والمسابقات للذين انطبقت عليهم الشروط في الفترة من ٢٨ سبتمبر الماضي حتى ١٣ نوفمبر الجاري.

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