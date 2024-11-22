مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي والاتحاد والدوريات الأوروبية

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية سواء بالدوري المصري والسعودية والإسباني والفرنسي.

ويتحدى فريق بايرن ميونخ نظيره أوجسبورج بالدوري الألماني ويشهد دوري روشن السعودي قمة النصر مع القادسية ويتحدى الأخدود نظيره الشباب.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي ضد بلد الوليد الساعة - 10:00 مساءً عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء ضد الأهلي الساعة - 4:50 مساءً على قناة إس إس سي الرياضية

الأخدود ضد الشباب الساعة - 5:05 مساءً على قناة إس إس سي الرياضية

النصر – القادسية الساعة - 7 مساءً على قناة إس إس سي الرياضية

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز ضد البنك الأهلى 5 مساء يذاع علي قناة أون تايم سبورتس 1

فاركو ضد إنبى 5 مساء ياعمري علي قناة أون تايم سبورتس 2

الأهلي ضد الاتحاد السكندري 8 مساء على قناة أون تايم سبورتس 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ ضد أوجسبورج الساعة - 9:30 مساءً علي قناة بي إن سبورت إتش دي 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موناكو ضد ملعب بريست الساعة 8:00 مساءً علي قناة بي إن سبورت إتش دي 4

باريس سان جيرمان ضد تولوز الساعة 10:00 مساءً علي قناة بي إن سبورت إتش دي 1

مواعيد مباريات الدوري المغربي

الجيش الملكي ضد الاتحاد التركي الساعة 7:00 مساءً

الرجاء الرياضي ضد لوداد الرياضي الساعة 7:00 مساءً

أولمبيك أسفي ضد النادي المكناسي الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي

اتحاد بن قردان ضد الترجي الرياضي الساعة 3:00 عصرًا

مواعيد مباريات دوري نجوم قطر

الريان – الشمال الساعة 3:00 عصرًا

الخور – السد الساعة 3:00 عصرًا

الغرافة – الوكرة الساعة 5:00 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

القبو الأولمبي – وفاق سطيف الساعة 4:00 مساءً

مولودية وهران – USK خنشلة الساعة 6:45 مساءً

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