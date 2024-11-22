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رياضة

الأهلي في اختبار صعب أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

الأهلي والاتحاد السكندري،
الأهلي والاتحاد السكندري، فيتو

يعود النادي الأهلي لاستئناف منافسه في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بملاقاة نظيره فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الجمعة، في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم المصرية. 

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 

يدخل النادي الأهلي المباراة بدافع الفوز، وحصد الثلاث نقاط، للاستمرار في سلسلة الانتصارات التي حققها منذ انطلاق مسابقة الدوري، حيث استهل المارد الأحمر مشواره في البطولة بالفوز علي سيراميكا كليوباترا 5-2، ثم تغلب علي فريق زد إف سي 1-0. 

أما على الجانب الآخر يأمل زعيم الثغر في الاستمرار في انطلاقته المميزة التي حققها منذ بداية المسابقة  حيث نجح هو الأخر في تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن، وذلك بعد الفوز على فاركو 1-0، ثم عاد ليكرر الفوز بنفس النتيجة أمام  حرس الحدود.  

حكام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق- يحيى عطية الله- كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- إمام عاشور- عمر الساعي - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"- سمير محمد

وقرر كولر استبعاد كل من: عمر كمال، ويوسف أيمن، ووسام أبوعلي، وأشرف داري، ومصطفى أبو الخير، ومصطفى مخلوف، ومحمد عبد الله، وكريم نيدفيد. 

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري والقنوات الناقلة  

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة ‏الدوري.‏

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري المصري 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

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