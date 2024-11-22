أسرع من الصوت وعصي على الاعتراض، قدرات الصاروخ أوريشنيك الروسي بعد استخدامه بأوكرانيا

تصدر صاروخ "أوريشنيك" Oreshnik الروسي العابر للقارات والمتوسط المدى محركات البحث حول العالم بعد إعلان الرئيس الروسي استخدامه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أطلقت صاروخًا باليستيًّا جديدًا متوسط المدى على أوكرانيا، يوم الخميس، ردًّا على استخدام كييف هذا الأسبوع لصواريخ أمريكية وبريطانية في ضرب عمق روسيا.

ووفقا لمؤشرات "Google"، كانت أكثر عمليات البحث في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا خلال الساعات الماضية حول كلمات "أوريشنيك" (أي البندق Oreshnik=Hazel) و"صواريخ فرط صوتية" و"روسيا".

ووفق "Google"، ظهر الاهتمام بالصاروخ الروسي الحديث في جميع أنحاء العالم تقريبًا، بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وكذلك أستراليا.

وفي خطاب متلفز للأمة الروسية، حذر الرئيس الروسي من أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية لن تكون قادرة على إيقاف الصاروخ الجديد "أوريشنيك".

الرعب الروسي كرسالة أخيرة‼️🚨



مشاهد من صاروخ الرعب الروسي الاسرع من الصوت ويمتلك رؤوس حربية متعددة تقليدية غير نووية



"الرسالة القادمة سوف تكون الإزالة من الخريطة بعد تحذير فلاديمير بوتين اليوم"



☢️🔥☢️🔥☢️🔥☢️🔥☢️ pic.twitter.com/80JNUfeZo8 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 21, 2024

فيما يلي المعلومات المتوفرة عن صاروخ "أوريشنيك"

- وفق بوتين فإن الصاروخ "أوريشنيك" يحلّق بسرعة 10 ماخ.



- "أوريشنيك"، كلمة روسية تعني شجرة البندق.



- بوتين قال في خطابه إن الصاروخ يمكن استخدامه في مهاجمة أي دولة حليفة لأوكرانيا يتم استخدام صواريخها لمهاجمة روسيا.



- استخدم "أوريشنيك" في قصف مصنع للصواريخ في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا.



- حسبما ذكرت مواقع روسية، فإن الصاروخ متعدد الرؤوس الحربية.



- يصنّف الصاروخ على أنه "فرط صوتي".



- لا تستطيع أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الحديثة، اعتراض "أوريشنيك" بحسب المعلومات التي تداولتها مواقع روسية.



- لا يحمل حاليًّا رؤوسا نووية.



- يهاجم الأهداف بسرعة تتراوح بين 2 إلى 3 كيلومترات في الثانية.

وكان بوتين قد قال في خطابه إلى الأمة "نعتبر أن من حقنا استخدام أسلحتنا ضد المنشآت العسكرية العائدة إلى دول تجيز استخدام أسلحتها ضد منشآتنا. في حال تصاعد الأفعال العدوانية، سنردّ بقوة موازية".

وأكد بوتين أن بلاده "مستعدة لكل" السيناريوهات في النزاع مع أوكرانيا وحلفائها الغربيين.

وأضاف: "كنا دائما مستعدين ولا نزال لمعالجة كل المشاكل بسبل سلمية، لكننا أيضا مستعدون لمواجهة أي تطور. إذا كان أحد ما لا يزال يشك، فذلك غير مفيد. سيكون هناك رد دائما".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن حرب أوكرانيا تتصاعد إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لكييف بقصف روسيا بأسلحتهما.

وتابع بوتين قائلا إن أوكرانيا هاجمت روسيا بستة صواريخ أتاكمز أميركية الصنع في 19 نوفمبر وبصواريخ ستورم شادو البريطانية وصواريخ هيمارس الأميركية في 21 من الشهر نفسه، وذلك بعد موافقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واعتبر بوتين أن الضربات الصاروخية التي نفّذتها أوكرانيا في الأيام الأخيرة باستخدام أسلحة غربية باءت بالفشل، مضيفا: "صدّت أنظمتنا الدفاعية الجوية هذه الهجمات. الأهداف التي حددها العدو بوضوح لم تتحقق".

واختتم الرئيس الروسي حديثه قائلا: "من تلك اللحظة، ومثلما أكدنا مرارًا من قبل، يكتسب الصراع الإقليمي في أوكرانيا، والذي كان الغرب قد حرض عليه سابقا، عناصر الصراعات العالمية".

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