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حوادث

نجل شيف شهير يدهس عامل دليفري بالشيخ زايد ويفر هاربا (فيديو وصور)

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

لقي عامل دليفري مصرعه دهسته سيارة رانج روفر يقودها نجل شيف شهير في الشيخ زايد.

 
ونشرت مروة سالم إحدى شهود العيان على الحادث، عبر حسابها على "فيسبوك"، مقطع فيديو للحادث وقالت: "حادث رهيب في الشيخ زايد، المتسبب فيه نجل شيف شهير، الجثة شكلها مرعب على الأسفلت، دليفري مسكين، ومحدش من أهله موجود، وابن الشيف ساب عربيته وهرب".

وأضافت: "ليه نسيب الناس مرمية في الأرض ونجري ليه يمكن  كان لسه فيه الروح  ويمكن ويمكن".

وتابعت: "رحت لبتوع الإسعاف ردوا عليَّ إنهم منتظرين الشرطة، ومفيش حد بيهتم والناس كلها نزلت وأنا مش قادرة أروح تاني لأن المنظر صعب ومش قادرة أقف على رجليَّ".

واختتمت: "للأسف كنت نازلة أغير جو أنا وعيالي لنتفاجئ بالحادث.. ده بقاله 3 ساعت ميت وأنا واقفة ليا ساعة ونص".

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