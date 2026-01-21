الأربعاء 21 يناير 2026
اقتصاد

تعيين كريم يوسف رئيسا للموارد البشرية في البنك الزراعي المصري

كريم يوسف
كريم يوسف
أعلن البنك الزراعي المصري، تعيين كريم يوسف، رئيسًا تنفيذيًا للموارد البشرية، في خطوة تعكس حرص البنك على دعم قطاعاته الحيوية بالكوادر والكفاءات المصرفية.

المحور الرئيسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

وجاء ذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري على تنمية موارده البشرية، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية تطوير البنك، والتي من بين أهدافها تعزيز مهارات وكفاءات موظفيه، وتهيئة بيئة عمل داعمة، لتوفير فرص متكافئةً لجميع الموظفين، لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي. 

ويُعد كريم يوسف، أحد أبرز خبراء الموارد البشرية في القطاع المصرفي والعديد من القطاعات، مدعومًا بسنوات خبرة تفوق 35 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية في عدد من المؤسسات الكبرى، أبرزها التحاقه بالعمل في بنك CIB رئيسًا تنفيذيًا للموارد البشرية، ثم نائبًا لرئيس الشركة المصرية للاتصالات للموارد البشرية، قبل انتقاله للعمل بالبنك الزراعي المصري،  لقيادة مجموعة الموارد البشرية.

وكانت، مسيرته المهنية بدأت عام 1994 من خلال عمله في مكتب أرثر آندرسن"Arthur Andersen"، للاستشارات، أعقبها عمله مديرًا للموارد البشرية في شركة العز الصناعية، ثم مديرًا لمكتب شركة هاي جروب "Hay Group" في مصر، والتي تُعد أحد أكبر الشركات العالمية والرائدة في مجال إدارة الموارد البشرية، ثم مديرًا للموارد البشرية في شركة استرازينيكا  "AstraZeneca" للأدوية. 

تفاصيل تمويل السيارة نصف النقل في البنك الزراعي

زراعة الشيوخ تبحث مع البنك الزراعي المصري دعم صغار المزارعين

يؤمن كريم يوسف، بأن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات وتطويرها، والحفاظ عليها بالتدريب والتطوير، في بيئة عمل داعمة ومحفزة.

