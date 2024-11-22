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محافظات

القلوب الرحيمة، حكاية سائحة إسبانية مع أول ملجأ للكلاب الضالة بشوارع الأقصر (فيديو وصور)

السائحة الاسبانية
السائحة الاسبانية بالأقصر، فيتو

شغفها الولع وقلبها الرحيم تجاه المآسي التي تتعرض لها الكلاب الضالة بالشوارع في الأقصر، دفعها إلى تخصيص قطعة أرض وإنشاء أول ملجأ لرعاية الكلاب الضالة في البر الغربي بمركز القرنة، إذ لاقت فكرتها استحسانًا كبيرًا لعدد من أبناء المحافظة، إنها السائحة آسون الإسبانية.

سائحة تقيم أول ملجأ للكلاب الضالة 

وعن هذه التجربة قالت «Asunción saez mollor» سائحة من إسبانيا، إنها عالمة في علم المصريات وتعشق البحث في الآثار المصرية، وأثناء وجودها في الأقصر لاحظت انتشار الكلاب بلا مأوي والبعض الآخر في حالة مرضية سيئة فقررت العناية بهم كما أن موقف الكلب الضال الذي تسلق سفح الأهرامات «الهرم الأكبر» بالجيزة، كان دافعًا أساسيًّا في سرعة عمل الملجأ لظم أكبر قدر ممكن من الكلاب.

وأضافت “آسون”  لـ “فيتو” أنها على كامل الاستعداد لتعميم وتطبيق فكرتها في جنوب الصعيد بل كل محافظات مصر، كما الهدف ليس هو توصيل الرعاية الصحية للكلاب فقط بل تقديم التغذية الجيدة لهم وأن المجتمع يتقبل الفكرة لإصلاح الكلاب الضالة في النفع.


وأكدت أن ملجأ الكلاب الضالة يستوعب عددًا كبيرًا بإجمالي 40 كلبا، كما تعمل على توسعه في الفترة المقبلة من حيث المساحة، مشيرة إلى أن مأوى الكلاب الضالة يضم منطقة عزل وحمام سباحة وغرف مبيت من الأقفاص الخشبية، ومزود برجولات وأشجار خضراء تحاكي الطبيعة، وتوفير طبيبة من مديرية الطب البيطري بالأقصر لرعاية الكلاب صحيًا، واختارت المكان بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي على مقربة من الظهير الصحراوي للحد من ضوضاء السيارات والمواطنين لعدم إزعاجهم.

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