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أخبار مصر

اليوم، انطلاق أولى رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

قطار، فيتو
قطار، فيتو

جدول مواعيد قطار الشباب 2024، تستعد  الهيئة القومية للسكك الحديد، تشغيل أولى رحلات قطار الشباب اليوم الجمعة في إطار خطط الترويج للسياحة الداخلية وخطط إطلاع الشباب على الحضارة المصرية.

 

وأخطرت الهيئة القومية للسكك الحديدية كافة المحطات المار بها خط سير قطار الشباب، وذلك للتنسيق مع قطاع التشغيل ومع مديريات وزارة الشباب لبدء التجهيز لتحرك القطار اليوم الجمعة.

وعلى صعيد آخر أصدرت الهيئة تعليمات مشددة لقطاع التشغيل والهندسة لمراجعة القطار بالكامل قبل تحركه وفحصه فحصًا دقيقًَا قبل تحركه اليوم الجمعة.

وتابع المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، الاستعدادات الأخيرة لتشغيل قطار الشباب، والذي تم الإعلان عن تشغيله اليوم الجمعة لتعريف الشباب ببلادهم.

 

انطلاق أولى رحلات قطار الشباب الجمعة 

 ويأتي تشغيل القطار  إطار التعاون المشترك بين وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة، وتعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انطلاق أولى رحلات قطار الشباب مساء يوم الجمعة الموافق 22/11/2024 ضمن برنامج (اعرف بلدك) لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وذلك خلال الفترة من 22/11/2024 حتى 27/2/2025 بمعدل قطارين أسبوعيًّا فى الاتجاهين، حيث يقوم من القاهرة يوم الجمعة من كل أسبوع فى رحلة الذهاب على أن يعود من أسوان يوم الخميس فى رحلة العودة خلال تلك الفترة.

 

عربات قطار الشباب 

 وأكدت الهيئة أن القطار يتكون من عدد 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي 516 راكبًا لكل رحلة، حيث يبلغ إجمالي عدد الرحلات 28 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 14448 راكبًا، على أن يقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 5:00 مساء والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة 8:00 مساءً أسبوعيًّا ويقف بمحطات (صعيد مصر - الجيزة - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) طبقًا للجدول المرفق.

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