الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الحديد
أسعار الحديد
18 حجم الخط

أسعار الحديد، شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء والشركات والمصانع، اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026 وسط ثبات في أسعار الخامات عالميا واستقرار نسبي في سوق مواد البناء.

وتستعرض «فيتو» أسعار الحديد بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات  المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء) والشركات المنتجة.

أسعار الحديد على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء

أسعار الحديد بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء):

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر طن الحديد الاستثماري  نحو 35324.22 جنيهًا، على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حديد عز

بلغ سعر طن حديد عز نحو 37060.3 جنيهًا على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء

أسعار الحديد حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلي

• حديد بشاي: سجل سعر الطن 38,000  جنيه.
•حديد المصريين: 37,500  جنيه للطن.
•حديد المراكبي: الطن37,500  جنيه للطن.
•حديد العشري:  34,500 جنيه للطن. 

سعر الحديد، فيتو 
سعر الحديد، فيتو 

الحديد وأهميته في السوق

يُعد الحديد من أهم مواد البناء الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء، حيث يدخل في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية والبنية التحتية، ما يجعل تحركات أسعاره ذات تأثير مباشر على تكلفة البناء وأسعار العقارات.

أنواع الحديد المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الحديد المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الحديد الاستثماري:

ويُستخدم على نطاق واسع في أعمال البناء المختلفة، ويتميز بتوافره لدى عدد كبير من الشركات.

حديد الشركات الكبرى:

مثل حديد عز وبشاي والمصريين، ويتميز بجودة أعلى وثبات في المواصفات الفنية.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

• أسعار خام الحديد والبليت عالميًا
• تكلفة الإنتاج والطاقة
• سعر صرف العملات
• حجم الطلب من شركات المقاولات
• حجم المعروض في السوق المحلية

سعر الحديد، فيتو 
سعر الحديد، فيتو 

الحديد ودوره في الاقتصاد

تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب دورها في دعم الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الحديد أسعار الخام السوق المحلي سعر طن حديد عز سعر طن الحديد الاستثمارى سكنية سعر صرف سعر الحديد الاستثماري سعر طن الحديد سعر الحديد

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي اليوم الثلاثاء

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء

خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع الإقبال على شراء الأراضي

استقرار سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 20-1-2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 20-1-2026
ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات من الجيزة لأسوان لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

رئيس حزب إرادة جيل: الضريبة العقارية الحالية تحمل المواطن أعباء اضافية

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأربعاء

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأربعاء 21-1-2026

123.38 جنيه، سعر الريال العماني في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية