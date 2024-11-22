لصوص لكن ظرفاء، فيديو طريف لـ "حرامية جزم" أثناء عثورهما على "صيد ثمين" (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة في أحد أبنية مدينة إسطنبول في تركيا، فرحة لافتة للصي أحذية عندما عثرا على حذاء رياضي لإحدى الماركات الفاخرة.

ويترك كثير من الأتراك أحذيتهم على رفوف خارج الشقق، ما يجعلها هدفًا دائمًا للصوص أحذية يمتهنون ذلك النوع من السرقات.

وأظهر مقطع فيديو شابين في مقتبل العمر، يدخلان مبنى سكنيًّا في منطقة "أرناؤوط كوي" في إسطنبول، لسرقة الأحذية من أمام الشقق.

وبينما كان اللصان يتفحصان الأحذية أمام إحدى الشقق لاختيار القيّم منها، عثر أحدهما على حذاء رياضي فاخر.

وسرعان ما تبادل اللص التحية باليد مع شريكه في السرقة كما لو كانا يحتفلان بذلك "الصيد الثمين".

Arnavutköy'de hırsızlık için girdikleri binada pahalı ayakkabıya rastlayan hırsızların “çak” sevinci pic.twitter.com/g7HlKGkX4J — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 21, 2024

ولم ينته الفيديو عند ذلك الحد، فقد اقتنع الشابان فيما يبدو بذلك الحذاء، وغادرا البناء دون أن يكملا السرقة في طوابق أخرى أعلى.

وحقق الفيديو نسب مشاهدة عالية وسيلًا من التعليقات المتنوعة بين المدونين الأتراك، الذين انتقد بعضهم اللصين وطالبوا بالقبض عليهما، في حين تعاطف فريق آخر معهما بعد الفرحة التي أظهروها.

وقال أحد المدونين في موقع "إكس" معلقًا على الفيديو، يبدو أن اللص الذي عثر على الحذاء سعيد لكونه يتطابق مع ماركة المعطف الذي يرتديه.

وعلق مدون آخر: "يبدو أن فرح اللص يرتبط بالعثور على حذاء يناسب مقاس قدميه".

وانتقد مدون آخر اللصوص، وقال: "حذاء أو أيًّا كانت المسروقات، فإن أصحابها اشتروها بعد عمل وصبر وانتظار عروض تخفيض في بعض الأحيان، يجب أن يعاقب اللصوص بشدة، فالقضية ليست بقيمة المسروقات، وإنما بسرقة الجهد واللذة والأمل".

وذهب آخرون إلى أبعد من الحادثة، وانتقدوا ترك الأحذية أمام الشقق، وكتب أحد المدونين في ذلك السياق "ضعوا اللصوص في وظائف ومهن يعملون فيها، وأبعدوا من يتركون أحذيتهم أمام أبوابهم إلى قراهم، وستكون خطوة كبيرة نحو مجتمع متحضر".

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