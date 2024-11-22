الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عقارات

رابط التقديم على شقق سكن كل المصريين 5

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز للمواطنين ذوي الهمم الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5".

وخصص الصندوق خصص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين ذوي الهمم، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم

ورابط التقديم على الشقق من هنا 

 

تقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة على أن تكون سارية خلال عام 2024

 

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن التخصيص للمواطنين ذوي الهمم سوف يتم طبقًا لعدد الوحدات المتاحة، وهذا التخصيص يشمل كيان الأسرة الواحدة متمثلة في (صاحب الطلب-الزوجة/الزوج-الأبناء القصر)، بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة، بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تكون سارية  خلال عام 2024.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري

 

وأعلنت أنه فيما يخص المواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضرورة ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من مختلف مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًّا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًّا بواقع 144 ألف جنيه سنويًّا بالنسبة للفرد.

وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري/السنوي من مختلف مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًّا بواقع 300 ألف جنيه سنويًّا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًّا بواقع 240 ألف جنيه سنويًّا للفرد.

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