الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية

محطة بوشهر النووية
محطة بوشهر النووية الإيرانية، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردًّا على قرار وكالة الطاقة الذرية.


وجاء في البيان: "أصدر رئيس الهيئة الذرية الإيرانية أمرًا بتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردًّا على قرار وكالة الطاقة الذرية".

وأضاف: "هذه الخطوة جاءت لتأمين مصالح البلاد النووية بما يتناسب مع احتياجاتها، مع ذلك يستمر التعاون بين طهران والوكالة وفق معاهدة الضمانات".

وتابع: "أمريكا والترويكا الأوروبية تنتهج سياسة مدمرة للأجواء الإيجابية بين طهران ووكالة الطاقة".

وأدان مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرار إيران عدم التعاون الكامل مع الوكالة.

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران أيضا إلى تقديم إجابات في التحقيق المستمر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقعين تقاعست طهران في الإعلان عنهما كموقعين نوويين.

وصوت 19 عضوًا في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح القرار، بينما عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنع 12 عضوًا عن التصويت ولم يصوت عضو واحد.

ويأتي القرار في أعقاب تقرير سري صدر في وقت سابق هذا الأسبوع ذكرت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحدت المطالب الدولية بكبح جماح برنامجها النووي، وزادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من مستويات تصنيع الأسلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية الإيرانية اجهزة طرد مركزي وكالة الطاقة الذرية مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة جزيئات اليورانيوم

الأكثر قراءة

نجل شيف شهير يدهس عامل دليفري بالشيخ زايد ويفر هاربا (فيديو وصور)

القبض على مخرج شهير بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

ياسر ريان: مصطفى شوبير أفضل من عواد وموهوب على والده

أسرع من الصوت وعصي على الاعتراض، قدرات الصاروخ أوريشنيك الروسي بعد استخدامه بأوكرانيا

قفزة في أسعار النفط بعد استخدام روسيا صاروخ عابر للقارات في ضرب أوكرانيا

BMW وهيونداي وكيا الأبرز، الخدمات الحكومية تعلن عن مزاد سيارات جديد

رسميا، موعد صرف مرتبات نوفمبر، اعرف جدول صرف المرتبات 2024

إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية

منوعات

المزيد

لصوص لكن ظرفاء، فيديو طريف لـ "حرامية جزم" أثناء عثورهما على "صيد ثمين" (فيديو)

السلطات الكويتية تسحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص

شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية

أشعلت مواقع التواصل بعد مباراة تايسون وبول، فتاة الحلبة تخرج عن صمتها 

المزيد

خدمات

المزيد

8 حالات لرد اللوحات المعدنية للمرور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلى

كام كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حرمان سكان غزة من الحياة، دوافع الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وجالانت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 22 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 22 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 22 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية