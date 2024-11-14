أخبار مصر: حسم جدل وقف الموبايلات وارد الخارج، تحذير من دواء للسعال، ترامب يعد مفاجأة تهز البنتاجون، تطورات حالة لاعب كفر الشيخ

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج

حسم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ما يتردد عن وقف عمل أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج وغير المسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورًا

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا جديدًا رقم 50 لسنة 2024، تطالب فيه بسحب دواء شهير Tussinor syrup للتشغيلة رقم: M2028823 لعدم تطابق التشغيلة للمواصفات.

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي

أكد عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ، أن محمد شوقي لاعب فريقه قدم مستوى جيد خلال المباراة أمام القزازين، وتعرض لحالة إغماء في الربع ساعة الأخيرة من زمن المواجهة، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالات من مسئولي وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة ومحافظ كفر الشيخ والجميع حريص على الاهتمام باللاعب.

رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم

ذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر مطلعة أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يقوم بإعداد قوائم بأسماء ضباط البنتاجون الذين يمكن إقالتهم بعد تولي الجمهوري منصبه.

خروج جثامين ضحايا أتوبيس المطرية من مستشفى بورسعيد استعدادًا لدفنهم بمسقط رأسهم بالدقهلية (صور)

عاشت مدينة المطرية ليلة موجعة أمس بعد مصرع 12 شخصًا وإصابة 23 من ابنائها في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وملاكي بطريق المطرية بورسعيد.

اليوم، الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير

اجتماع مجلس الوزراء، يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

قبل أيام من قمة العشرين، انفجارات بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو)

أفادت وسائل إعلام محلية برازيلية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل، مشيرة إلى وجود أنباء عن قتلى.

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد

قال أحمد السبكي منتج فيلم الملحد: إن لجنة المفوضين لم تشاهد فيلم الملحد فعلى أي أساس يصدر هذا القرار.

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025

يبدأ اليوم الخميس، فتح باب الترشح لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025.

8 سيدات و4 رجال، أسماء ضحايا حادث طريق بورسعيد من أبناء المطرية بالدقهلية

حصلت" فيتو" على أسماء ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد، الذي أسفر عن مصرع 12 شخصا “4 رجال و8 سيدات” وإصابة 23 آخرين.

توقع فوز ترامب، مكتب التحقيقات الاتحادي يداهم منزل رئيس مكتب للمراهنات الانتخابية

أكدت شركة بولي ماركت أن مسؤولين من السلطات الاتحادية لإنفاذ القانون داهموا منزل الرئيس التنفيذي للشركة شين كوبلان في وسط مدينة نيويورك أمس الأربعاء وصادروا هاتفه وأجهزة إلكترونية.

إمام عاشور: لم أتقاض مليمًا من الزمالك لمدة موسمين (فيديو)

كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن تفاصيل انتقاله من حرس الحدود إلى نادي الزمالك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج حارس الأهلي على قناة النادي الأهلي.

تعرف على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الخميس

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، اليوم الخميس، العديد من الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية، بالإضافة إلى عروض الأفلام بمسابقات المهرجان المختلفة.

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين 11 إلى 18 جنيهًا؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

في آخر أيام ولايته، بوريل يتقدم بطلب "جريء" ضد إسرائيل

قال 4 دبلوماسيين وأظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقترح أن يعلق التكتل الحوار السياسي مع إسرائيل، وأرجع اقتراحه إلى تورطها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في حرب غزة.

الانتهاء من اختبارات معلم مساعد مادة لغة عربية، وبشرى عن موعد إعلان النتيجة

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أمس الأربعاء، من عقد الامتحان الإلكتروني في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

أبرزها رفضه رعاية شركات المقاطعة، 3 قرارات لـ حسين فهمي بمهرجان القاهرة السينمائي دعما لفلسطين

كشف الكاتب الروائي الفلسطيني ناجي الناجي عن 3 قرارات فارقة اتخذها الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لدعم أهالي الشعب الفلسطيني جراء ما يعانونه من انتهاكات وجرائم حرب.

المرشحة لمنصب الممثلة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة تتراجع عن موقفها حول أوكرانيا

تراجعت عضو مجلس النواب إليز ستيفانيك، المرشحة لمنصب الممثلة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عن موقفها السابق بشأن أوكرانيا.

وجها لوجه مع طليقته، اليوم فصل جديد في استئناف "سفاح التجمع" على حكم إعدامه

تنظر محكمة مستأنف التجمع، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 فتيات على حكم إعدامه.

محتها العواصف الترابية وبقي المسجد والسوق، مستكشف يعثر بالصدفة على قرية مهجورة بصحراء الجزائر

اكتشف أحد شباب مدينة بشار جنوب الجزائر وهو ناشط بمجال الاستكشاف والتخييم الصحراوي قرية مهجورة خلال قضائه يومين في الصحراء الجزائرية دون كشفه عن المكان خوفا من قدوم فضوليين إليها.

تخفيضات تصل لـ 50%، أسعار الأحذية الرجالي بعروض الجمعة البيضاء

قدم عدد من المحال التجارية تخفيضات على أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية الرجالي؛ بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء 2024، وهي الجمعة الأخيرة من نوفمبر التي توافق هذا العام يوم 29.

صدمة لإدارة بايدن، هدية نتنياهو المنتظرة لترامب في يناير

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة أمريكية أنه من المحتمل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجهز هدية مرتقبة جديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أثناء وجود بايدن في منصبه، مشيرين لتحقيق "انتصار مبكر" في السياسة الخارجية لترامب.

زعلان وأنا واجهته وبعدها قطعنا الاتصالات، إمام عاشور يكشف كواليس حديثه مع شيكابالا بنهائي الكأس

كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كواليس حواره الشهير مع شيكابالا قائد الزمالك خلال نهائي كأس مصر في شهر مارس الماضي والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.

طبيب أورام يحذر: أي رجل تخطى الـ 50 عاما معرض للإصابة بسرطان البروستاتا خاصة هؤلاء

قال الدكتور محسن مختار أستاذ علاج الأورام بكلية الطب قصر العيني إنه لا يوجد سبب معين للإصابة بسرطان البروستاتا.

البصل القاتل، 104 حالات تسمم جديدة بوجبات همبرجر من ماكدونالدز

أصيب ما لا يقل عن 104 أشخاص بالتسمم الغذائي بسبب بكتيريا (إي. كولاي)، وتم إدخال 34 منهم إلى المستشفى، وذلك نتيجة لتناول بصل موضوع على همبرجر من ماكدونالدز، وفقا لتصريحات مسؤولين صحيين فيدراليين، الأربعاء.