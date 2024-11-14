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محافظات

خروج جثامين ضحايا أتوبيس المطرية من مستشفى بورسعيد استعدادا لدفنهم بمسقط رأسهم بالدقهلية (صور)

خروج جثامين ضحايا
خروج جثامين ضحايا أتوبيس المطرية من مستشفي بورسعيد

عاشت مدينة المطرية ليلة موجعة امس بعد مصرع 12 شخصا وإصابة 23 من ابنائها في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وملاكي بطريق المطرية بورسعيد.

 

وبدأ خروج جثامين عدد من الضحايا من مستشفيات بورسعيد لتتوجه لمسقط رأسهم للاستعداد لتشييع الجثامين بالمطرية في محافظة الدقهلية 

وأعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن حزنه الشديد جراء وقوع هذا الحادث المؤلم على طريق بورسعيد، ووقوع ضحايا من أبناء مركز ومدينة المطرية ووجه التعازي والمواساة لأسر الضحايا في مصابهم الجلل.

 وأعلن تواجده وسط أبناء المطرية لتقديم واجب العزاء فور وصول الجثامين لدفنهم.

وانتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إلى مستشفى المطرية المركزي للاطمئنان على حالات المصابين في حادث أتوبيس المطرية والذي وقع علي طريق بورسعيد المطرية مساء أمس الأربعاء والذي أسفر عن وفاة 12 مواطنًا وإصابة عدد 23 مواطنًا آخرين تم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات الصحية بمحافظة الدقهلية (مستشفى المطرية - مستشفى المنزلة) والمستشفيات الصحية بمحافظة بورسعيد (مستشفى الزهور - مستشفى النصر - مستشفى 30 يونيو).

 

 واطمأن محافظ الدقهلية على المصابين داخل أقسام المستشفى ووجه لوكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية والصحية بالمنصورة إذا استدعى الأمر ذلك.

 والتقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بعائلات المرضى وأكد لهم متابعة الحالة الصحية لذويهم بنفسه شخصيًّا وأنه لن يتركهم حتى يمتثلوا للشفاء تمام ويعودون إلى بيوتهم، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لهم بكافة أنواعه.

 وأمر اللواء طارق مرزوق على الفور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين وللمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم، موجهًا بسرعة الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن للمتوفين.

 

وتطمئن محافظة الدقهلية المواطنين أن فرق العمل الطبية داخل المستشفيات الصحية بالمطرية والمنزلة يقدمون الرعاية الطبية الكاملة للمرضى على أكمل وجه وهناك متابعة دقيقة لحالات المرضى لحين امتثالهم تمامًا للشفاء.

 

 وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي أي شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول،  وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.


وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي إشاعات أو تلقي الإخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

محافظ الدقهلية يقدم التعازي لأسر ضحايا أتوبيس المطرية ويؤكد مشاركته في الجنازة فور وصول الجثامين

وكيل صحة الدقهلية يطمئن على مصابي حادث طريق "المطرية - بورسعيد" (صور)

 

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