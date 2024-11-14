الانتهاء من اختبارات معلم مساعد مادة لغة عربية، وبشرى عن موعد إعلان النتيجة

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أمس الأربعاء، من عقد الامتحان الإلكتروني في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

موعد إعلان نتيجة الاختبارات الإلكترونية

ويتساءل المتقدمون في تلك المسابقة عن مواعيد إعلان نتيجة الاختبارات الإلكترونية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ومن المتوقع أن يعلن الجهاز نتيجة الاختبارات الإلكترونية نهاية شهر نوفمبر الجاري.

محاور الاختبارات الإلكترونية

وخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

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