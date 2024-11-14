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8 سيدات و4 رجال، أسماء ضحايا حادث طريق بورسعيد من أبناء المطرية بالدقهلية

ضحايا حادث طريق بورسعيد
ضحايا حادث طريق بورسعيد من ابناء الدقهلية، فيتو

حصلت “فيتو” على أسماء ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد، الذي أسفر عن مصرع 12 شخصا ما بين  4 رجال و8 سيدات.

واستقبل مستشفى الزهور ببورسعيد 4 جثامين وهم:

1- عبد العزيز سعد سعد حسن “40 عاما”، مقيم قرية الخلايفة مركز المنزلة دقهلية وهو سائق الأتوبيس.
2- نجلاء الغريب محمد الشوه  “19 عاما”.
3- رحاب جمعة محمود السيد عبدالله “42 عاما”.


4- دعاء يوسف محمد عبد اللطيف الشوه “43 عاما”.

 جميعهم مقيمون بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية.

كما استقبل مستشفى النصر ببورسعيد  6 جثامين وهم :
5- محمد علی محمد خضر “18 عاما”. 
6- أحمد محمد المتولى السحراوى “19 عاما”.
7- ريهام محمد محمد المتولى "45 عاما". 
8- حمد محمد السعيد عيد  “19 عاما”
9- مايسه حسن عبد السلام محمد القرعى “35 عاما” 
10- فاطمة الزهراء محمود حسين “35 عاما”.

 جميعهم مقيمون مركز  المطرية بمحافظة الدقهلية.
 

بينما استقبل مستشفى ٣٠ يونيو ببورسعيد جثمانين:
11- فتحيه السيد الشافعي محمد النجار  "53 عاما".
12- هبه السيد محمد بحيرى “45 عاما”.  
مقيمان في المطرية بمحافظة الدقهلية.

ليصل إجمالي الضحايا إلى 12 جثة ما بين 4 رجال و8 نساء.

وعاشت مدينة المطرية ليلة موجعة امس بعد مصرع 12 شخصا وإصابة 23 من أبنائها في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وملاكي بطريق المطرية بورسعيد.

وبدأ خروج جثامين عدد من الضحايا من مستشفيات بورسعيد لتتوجه لمسقط رأسهم للاستعداد لتشييع الجثامين بالمطرية في محافظة الدقهلية.

وأعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن حزنه الشديد جراء وقوع هذا الحادث المؤلم على طريق بورسعيد، ووقوع ضحايا من أبناء مركز ومدينة المطرية ووجه التعازي والمواساة لأسر الضحايا في مصابهم الجلل.

 وأعلن تواجده وسط أبناء المطرية لتقديم واجب العزاء فور وصول الجثامين لدفنهم.

وانتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إلى مستشفى المطرية المركزي للاطمئنان على حالات المصابين في حادث أتوبيس المطرية والذي وقع علي طريق بورسعيد المطرية مساء أمس الأربعاء والذي أسفر عن وفاة 12 مواطنًا وإصابة عدد 23 مواطنًا آخرين تم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات الصحية بمحافظة الدقهلية (مستشفى المطرية - مستشفى المنزلة) والمستشفيات الصحية بمحافظة بورسعيد (مستشفى الزهور - مستشفى النصر - مستشفى 30 يونيو).

 واطمأن محافظ الدقهلية على المصابين داخل أقسام المستشفى، ووجه لوكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية والصحية بالمنصورة إذا استدعى الأمر ذلك.

 والتقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بعائلات المرضى، وأكد لهم متابعة الحالة الصحية لذويهم بنفسه شخصيًّا، وأنه لن يتركهم حتى يمتثلوا للشفاء تمام ويعودون إلى بيوتهم، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لهم بكافة أنواعه.

 وأمر اللواء طارق مرزوق على الفور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين وللمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم، موجهًا بسرعة الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن للمتوفين.

وتطمئن محافظة الدقهلية المواطنين أن فرق العمل الطبية داخل المستشفيات الصحية بالمطرية والمنزلة يقدمون الرعاية الطبية الكاملة للمرضى على أكمل وجه وهناك متابعة دقيقة لحالات المرضى لحين امتثالهم تمامًا للشفاء.

 

وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي أي شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول،  وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي إشاعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

 

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