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رياضة

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي

محمد شوقي لاعب كفر
محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، فيتو

أكد عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ، أن محمد شوقي لاعب فريقه قدم مستوى جيد خلال المباراة أمام القزازين، وتعرض لحالة إغماء في الربع ساعة الأخيرة من زمن المواجهة، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالات من مسئولي وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة ومحافظ كفر الشيخ والجميع حريص على الاهتمام باللاعب.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "مستشفى الزرقا المركزي قاموا بعمل مجهود كبير لإنقاذ حياة اللاعب، وتم إنعاش القلب بعد صدمات استمرت لمدة 45 دقيقة، ومعظم عربات الاسعاف لا يتوافر فيها أجهزة الصدمات، وهناك حالة اهتمام شديدة حاليا، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة حرص على التواصل معنا بعد الواقعة".

وأضاف: "سنطلب إسعاف مجهز في المباريات المقبلة حرصا على حياة أولادنا، ونتمنى أن يعود محمد شوقي سريعا ويتعافي من تلك الأزمة الصحية، واللاعب حاليا تحت أجهزة التنفس الصناعي في العناية المركزة، والمخ توقف لمدة 45 دقيقة، ونتعشم في الله أن يتعافى من أجل عائلته".

وواصل: "محمد شوقي من العناصر الجيدة في كفر الشيخ وهو يلعب في مركز المساك، ومن أبرز العناصر المطلوبة في أندية أخرى، وقدم مستوى رائع خلال لقاء اليوم".

وأكمل: "أتمنى من الجميع الدعاء للاعب، وأشكر كل من حرص على التواصل معنا، لقد عشنا لحظات صعبة وسندفع الكثير للمحافظة على صحة أولادنا، وسنوفر لهم عربات اسعاف مجهزة، وأتمنى ألا يتعرض أحد لتلك المواقف مستقبلا".

 

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