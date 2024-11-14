تخفيضات تصل لـ 50%، أسعار الأحذية الرجالي بعروض الجمعة البيضاء

قدم عدد من المحال التجارية تخفيضات على أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية الرجالي؛ بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء 2024، وهي الجمعة الأخيرة من نوفمبر التي توافق هذا العام يوم 29.

أسعار الأحذية الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

تخفيضات تصل لـ 50% على أسعار الأحذية في الأسواق

وتراوحت التخفيضات على أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء ما بين 20 و50%، وجاء سعر الأحذية الرجالي من العلامات التجارية الشهيرة المستوردة أو المنتجة محليًا بعد تطبيق التخفيضات كالآتي:

أسعار الأحذية الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أسعار الأحذية الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر حذاء كلاسيك برباط نحو 300 جنيه.

بلغ سعر حذاء كاجول من الجلد الطبيعي نحو 580 جنيهًا.

بلغ سعر حذاء أوكسفورد نحو 782 جنيهًا.

بلغ سعر حذاء أوكسفورد بعنق قصير نحو 827 جنيهًا.

بلغ سعر حذاء جينيريك نحو 750 جنيهًا.

تراوح سعر حذاء هاف بوت رجالي جلد طبيعي من 700 جنيه إلى 800 جنيه.

بلغ سعر حذاء جلد كلاسيك بدون رباط نحو 385 جنيهًا.

بلغ سعر حذاء شمواه نحو 700 جنيه.

بلغ سعر حذاء سفتي جلد بنعل مطاطي لون بني نحو 850 جنيهًا.

أسعار الأحذية الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أسعار الأحذية الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر حذاء فليكساجون انيرجي من ريبوك نحو 4300 جنيه. بلغ سعر حذاء نيوبلانس لايف ستايل نحو 5000 جنيه. بلغ سعر حذاء هافوك أل تي أر نحو 4613 جنيهًا. بلغ سعر حذاء جري جالاكسي بتصميم رقبة قصيرة من أديداس نحو 3149 جنيهًا. بلغ سعر كوتش كالفن كلاين جريسوم نحو 3200 جنيه. بلغ سعر كوتش تومي هيلفيغر لون أبيض نحو 2849 جنيهًا. بلغ سعر كوتش يو اس بولو اسن لون أسود نحو 1950 جنيهًا. بلغ سعر كوتش كالفن كلاين جينز ريترو رانر نحو 3500 جنيه.

أسعار الأحذية الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أسعار الأحذية الرجالي في المحال التجارية

بلغ سعر سنيكرز لاين شوت جلد فاخر نحو 8860 جنيهًا.

بلغ سعر سنيكرز تي كليب جلد وخامات صناعية نحو 6870 جنيهًا.

بلغ سعر حذاء رياضي نيو نحو 9330 جنيهًا.

بلغ سعر سنيكرز لاكوست نيو قماش نحو 8910 جنيهات.

بلغ سعر سنيكرز لاكوست كارنابي برو بي ال جلد لون واحد نحو 7020 جنيهًا.

بلغ سعر حذاء رياضي رجالي من الجلد بشعار الماركة T-CLIP نحو 7310 جنيهات.

بلغ سعر حذاء رياضي رجالي بكعب مسطح نحو 1699 جنيهًا.