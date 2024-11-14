الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تخفيضات تصل لـ 50%، أسعار الأحذية الرجالي بعروض الجمعة البيضاء

أسعار الأحذية الرجالي
أسعار الأحذية الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

قدم عدد من المحال التجارية تخفيضات على أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية الرجالي؛ بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء 2024، وهي الجمعة الأخيرة من نوفمبر التي توافق هذا العام يوم 29.

<span style=
أسعار الأحذية الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

تخفيضات تصل لـ 50% على أسعار الأحذية في الأسواق

وتراوحت التخفيضات على أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء ما بين 20 و50%، وجاء سعر الأحذية الرجالي  من العلامات التجارية الشهيرة المستوردة أو المنتجة محليًا بعد تطبيق التخفيضات كالآتي:

<span style=
أسعار الأحذية الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أسعار الأحذية الرجالي في المحال التجارية

  • بلغ سعر حذاء كلاسيك برباط نحو 300 جنيه.
  • بلغ سعر حذاء كاجول من الجلد الطبيعي نحو 580 جنيهًا.
  • بلغ سعر حذاء أوكسفورد نحو 782 جنيهًا.
  • بلغ سعر حذاء أوكسفورد بعنق قصير نحو 827 جنيهًا.
  • بلغ سعر حذاء جينيريك نحو 750 جنيهًا.
  • تراوح سعر حذاء هاف بوت رجالي جلد طبيعي من 700 جنيه إلى 800 جنيه.
  • بلغ سعر حذاء جلد كلاسيك بدون رباط نحو 385 جنيهًا.
  • بلغ سعر حذاء شمواه نحو 700 جنيه.
  • بلغ سعر حذاء سفتي جلد بنعل مطاطي لون بني نحو 850 جنيهًا.
<span style=
أسعار الأحذية الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أسعار الأحذية الرجالي في المحال التجارية

  1. بلغ سعر حذاء فليكساجون انيرجي من ريبوك نحو 4300 جنيه.
  2. بلغ سعر حذاء نيوبلانس لايف ستايل نحو 5000 جنيه.
  3. بلغ سعر حذاء هافوك أل تي أر نحو 4613 جنيهًا.
  4. بلغ سعر حذاء جري جالاكسي بتصميم رقبة قصيرة من أديداس نحو 3149 جنيهًا.
  5. بلغ سعر كوتش كالفن كلاين جريسوم نحو 3200 جنيه.
  6. بلغ سعر كوتش تومي هيلفيغر لون أبيض نحو 2849 جنيهًا.
  7. بلغ سعر كوتش يو اس بولو اسن لون أسود نحو 1950 جنيهًا.
  8. بلغ سعر كوتش كالفن كلاين جينز ريترو رانر نحو 3500 جنيه.
<span style=
أسعار الأحذية الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أسعار الأحذية الرجالي في المحال التجارية

  • بلغ سعر سنيكرز لاين شوت جلد فاخر نحو 8860 جنيهًا.
  • بلغ سعر سنيكرز تي كليب جلد وخامات صناعية نحو 6870 جنيهًا.
  • بلغ سعر حذاء رياضي نيو نحو 9330 جنيهًا.
  • بلغ سعر سنيكرز لاكوست نيو قماش نحو 8910 جنيهات.
  • بلغ سعر سنيكرز لاكوست كارنابي برو بي ال جلد لون واحد نحو 7020 جنيهًا.
  • بلغ سعر حذاء رياضي رجالي من الجلد بشعار الماركة T-CLIP نحو 7310 جنيهات.
  • بلغ سعر حذاء رياضي رجالي بكعب مسطح نحو 1699 جنيهًا.
txt

تخفيضات تصل إلى 50%، أسعار الأحذية الحريمي في الجمعة البيضاء، 220 لـ الكوتشي والبوت بـ 500 جنيه

txt

شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية توضح حالة السوق مع قرب بدء العام الدراسي

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمعة البيضاء الجمعة البيضاء 2024 البلاك فرايدي خصومات الجمعة البيضاء تخفيضات الجمعة البيضاء2024 عروض الجمعة البيضاء 2024 عروض البلاك فرايدى فيتو موقع فيتو اسعار الاحذية سعر الأحذية الأحذية والمنتجات الجلدية سعر كوتش

مواد متعلقة

تصل لـ 19%، تخفيضات على أسعار الدفايات بعروض الجمعة البيضاء

بتخفيضات تصل لـ 38%، أسعار الغسالات ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024

الأكثر قراءة

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

تخفيضات تصل لـ 50%، أسعار الأحذية الرجالي بعروض الجمعة البيضاء

في آخر أيام ولايته، بوريل يتقدم بطلب "جريء" ضد إسرائيل

منتخب الناشئين يواجه اليوم الجزائر في ثاني مبارياته بتصفيات شمال إفريقيا

طبيب أورام يحذر: أي رجل تخطى الـ 50 عاما معرض للإصابة بسرطان البروستاتا خاصة هؤلاء

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي

زعلان وأنا واجهته وبعدها قطعنا الاتصالات، إمام عاشور يكشف كواليس حديثه مع شيكابالا بنهائي الكأس

منوعات

المزيد

البصل القاتل، 104 حالات تسمم جديدة بوجبات همبرجر من ماكدونالدز

تشييع مهيب لـ5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر حريق منزلهم بتركيا

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads