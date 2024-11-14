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البصل القاتل، 104 حالات تسمم جديدة بوجبات همبرجر من ماكدونالدز

وجبات همبرجر من ماكدونالدز،
وجبات همبرجر من ماكدونالدز، فيتو

أصيب ما لا يقل عن 104 أشخاص بالتسمم الغذائي بسبب بكتيريا (إي. كولاي)، وتم إدخال 34 منهم إلى المستشفى، وذلك نتيجة لتناول بصل موضوع على همبرجر من ماكدونالدز، وفقا لتصريحات مسؤولين صحيين فيدراليين، الأربعاء.

وتم تسجيل الحالات في 14 ولاية أمريكية، حسب تحديث من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

 وتوفي شخص واحد في ولاية كولورادو، بينما تطورت لدى 4 أشخاص مضاعفات مرضية مهددة للحياة تتعلق بالكلى.

وتم تسجيل الحالات بين 12 سبتمبر و21 أكتوبر، مع أكبر عدد من الحالات في كولورادو (30 حالة)، تليها ولاية مونتانا (19 حالة)، ونبراسكا (13 حالة)، ونيو مكسيكو (10 حالات)، إضافة إلى حالات في ولايات أخرى مثل ميزوري ويوتا ووايومنج وكانساس وميشيجان وكارولينا الشمالية وأوريجون وواشنطن وويسكونسن.

وقال 7 من المصابين إنهم تناولوا طعام ماكدونالدز أثناء سفرهم.

 

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التسمم الغذائي بكتيريا اى كولاى همبرجر بصل ماكدونالدز مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ولاية كولورادو

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