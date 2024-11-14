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اقتصاد

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج

حسم النائب أحمد بدوي
حسم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، فيتو

حسم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ما يتردد عن وقف عمل أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج وغير المسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال “بدوي”، إن ما يثار حول إيقاف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد غير صحيح، ولكن ما سيتم هو منع التهرب الجمركي، للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية، عبر فضائية "Ten"، أنه سيتم وضع نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب، وسيكون ذلك بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، مؤكدا أنه لن يتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة، لكن سيتم تطبيق قانون الضرائب القائم أصلًا.

وتابع: "لن يتم تطبيق هذا الأمر بأثر رجعي، ولكن المستهدف هو الهواتف الجديدة، كما يتم التعامل مع الأجهزة الكهربائية والهدايا الواردة من الخارج".

وأردف: "ما يتردد عن وقف عمل الأجهزة الموجودة في مصر حاليا والواردة من الخارج غير صحيح على الإطلاق وقانون الجمارك يعطي حق الهدية وأن يدخل الشخص بهاتف شخصي الأمر مشابه لدفع جمارك على من يدخل كميات من الملابس في حقائب أو ساعات أو غيرها".

واختتم: "نحن نتحدث عمن يحاول إدخال أكثر من جهاز وبالنسبة إلينا فما يحدث هو نظام ميكنة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجمارك ولن من يقوم بإدخال هاتف شخصي لن يشكل الأمر أي مشكلة على الإطلاق".

وكان رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية محمد طلعت، قد أكد أن وقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، سيتم تطبيقه بداية من عام 2025، موضحا أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأثار هذا القرار جدلا كبير بين المواطنين، لوجود عدد كبير من الهواتف التي وردت من الخارج بصحبة المسافرين المصريين.

ويبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر 110 ملايين مشترك، خلال مايو الماضي 2024، بحسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

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