الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طبيب أورام يحذر: أي رجل تخطى الـ 50 عاما معرض للإصابة بسرطان البروستاتا خاصة هؤلاء

سرطان البروستاتا،
سرطان البروستاتا، فيتو

قال الدكتور محسن مختار أستاذ علاج الأورام بكلية الطب قصر العيني إنه لا يوجد سبب معين للإصابة بسرطان البروستاتا.

وأشار الدكتور محسن مختار إلى أن أي رجل  تخطى عمره 50 عامًا معرض للإصابة بسرطان البروستاتا خاصة إذا كان لديه تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا.

 

إجراء تحليل دوري للكشف عن سرطان البروستاتا 

ونصح بأهمية إجراء تحليل دوري كل سنة للكشف عن دلالات أورام البروستاتا وكذلك إجراء موجات صوتية على البروستاتا.
 

وأوضح أن المرضى الذين لديهم نسبة الدهون والكوليسترول مرتفعة ويعانون من السمنة والتدخين يمكنهم التعرض للإصابة بسرطان البروستاتا.

 

الاكتشاف المبكر لسرطان البروستاتا يساعد في أن يكون العلاج فعال ١٠٠%

وأكد أهمية الاكتشاف المبكر للمرض حيث يساعد في أن يكون العلاج فعال ١٠٠% عندما يكون سرطان البروستاتا في مراحله الأولى.

 

من جانبه قال الدكتور أحمد مجدي أستاذ مساعد طب الأورام بالمعهد القومي للأورام إن مرض السرطان يحدث فيه نمو الخلايا بطريقة غير طبيعية دون الامتثال إلى خلايا الجسم  أي نمو خلايا لا تستجيب لأوامر الجسم وعندما تكبر في أي جزء من الجسم يسمى سرطان البروستاتا أو الرئة أو البنكرياس وهكذا.

 

وأكد أستاذ مساعد طب الأورام أنه لا يوجد أعراض واضحة للإصابة بالسرطان، مشيرًا إلى أنه في سرطان البروستاتا تتشابه أعراضه مع تضخم البروستاتا الحميد أو التهاب البروستاتا سواء كثرة التبول حتى بعد الخروج من المرحاض  ووجود صعوبة في التبول أو تقطع البول.

كانت حذرت وزارة الصحة من تجاهل أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا، مشيرة إلى أن أي مريض يشعر بأعراض سرطان البروستاتا عليه التوجه لأقرب وحدة صحية للاستفادة من مبادرة الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

 

أعراض سرطان البروستاتا 

وأكدت وزارة الصحة أن أعراض سرطان البروستاتا تشمل:
كثرة التبول 
وجود دم في البول
خلل في تدفق البول
فقدان شديد في الوزن 
ضعف جنسي

 

تشخيص الإصابة بمرض سرطان البروستاتا

ونصحت بضرورة إجراء الفحص الدوري باستمرار لتجنب عوامل الخطورة ويتم عمل تحليل دلالات أورام للكشف عن سرطان البروستاتا.

 

أشارت  ضرورة علاج التهابات مجري البول لتقليل نسب الإصابة بسرطان البروستاتا.

 

ما هي البروستاتا

البروستاتا عضو مهم في جسم الرجل يمكن أن تتعرض للإصابة بالأورام وتحدث  عندما تبدأ خلايا الجسم في النمو خارج نطاق السيطرة وتتحول الخلايا الموجودة في أي جزء من الجسم تقريبًا إلى خلايا سرطانية، ويمكن أن تنتشر بعد ذلك إلى مناطق أخرى من الجسم. 

 

وتبدأ خلايا غدة البروستاتا في النمو والبروستاتا هي غدة توجد فقط في الذكور  مكانها أسفل المثانة  وأمام المستقيم ويوجد خلف البروستاتا  غدد تسمى الحويصلات المنوية التي ينتج فيها معظم السائل للسائل المنوي. 

 

لأول مرة، مستشفى التأمين الصحي ببني سويف توفر علاج مرض فقر الدم الانحلالي

كيف يؤثر مرض الألم العضلي الليفي على المريض ومتى يسبب الاكتئاب؟

ينمو سرطان البروستاتا وينتشر بسرعة، إلا أن معظم أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء، لذا يمكن أن يصاب الإنسان بسرطان  البروستاتا دون ان يعلم ولا تظهر عليه أى أعراض.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الدكتور محسن مختار اورام البروستاتا بسرطان البروستاتا سرطان البروستاتا علاج الاورام كلية الطب قصر العيني كوليسترول طب قصر العيني سرطان البروستات

مواد متعلقة

لأول مرة، مستشفى التأمين الصحي ببني سويف توفر علاج مرض فقر الدم الانحلالي

الصحة: انخفاض وفيات سرطان الثدي إلى 2.5% سنويًّا

نصائح للتعايش السلمي مع مرض السكري، وأفضل أنظمة غذائية للمريض

وزير الصحة: تكثيف حملات التوعية للرجال عن الاكتشاف المبكر لسرطان البروستاتا

الأكثر قراءة

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي

تجمهر الأهالي بالدقهلية أمام مستشفى المنزلة للاطمئنان على مصابي أتوبيس المطرية (صور)

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024

طبيب أورام يحذر: أي رجل تخطى الـ 50 عاما معرض للإصابة بسرطان البروستاتا خاصة هؤلاء

هنراعي الظروف الاجتماعية، إسكان النواب تكشف خطتها لحل أزمة الإيجار القديم

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

قبل أيام من قمة العشرين، انفجارات بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو)

منوعات

المزيد

تشييع مهيب لـ5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر حريق منزلهم بتركيا

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads