طبيب أورام يحذر: أي رجل تخطى الـ 50 عاما معرض للإصابة بسرطان البروستاتا خاصة هؤلاء

قال الدكتور محسن مختار أستاذ علاج الأورام بكلية الطب قصر العيني إنه لا يوجد سبب معين للإصابة بسرطان البروستاتا.

وأشار الدكتور محسن مختار إلى أن أي رجل تخطى عمره 50 عامًا معرض للإصابة بسرطان البروستاتا خاصة إذا كان لديه تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا.

إجراء تحليل دوري للكشف عن سرطان البروستاتا

ونصح بأهمية إجراء تحليل دوري كل سنة للكشف عن دلالات أورام البروستاتا وكذلك إجراء موجات صوتية على البروستاتا.



وأوضح أن المرضى الذين لديهم نسبة الدهون والكوليسترول مرتفعة ويعانون من السمنة والتدخين يمكنهم التعرض للإصابة بسرطان البروستاتا.

الاكتشاف المبكر لسرطان البروستاتا يساعد في أن يكون العلاج فعال ١٠٠%

وأكد أهمية الاكتشاف المبكر للمرض حيث يساعد في أن يكون العلاج فعال ١٠٠% عندما يكون سرطان البروستاتا في مراحله الأولى.

من جانبه قال الدكتور أحمد مجدي أستاذ مساعد طب الأورام بالمعهد القومي للأورام إن مرض السرطان يحدث فيه نمو الخلايا بطريقة غير طبيعية دون الامتثال إلى خلايا الجسم أي نمو خلايا لا تستجيب لأوامر الجسم وعندما تكبر في أي جزء من الجسم يسمى سرطان البروستاتا أو الرئة أو البنكرياس وهكذا.

وأكد أستاذ مساعد طب الأورام أنه لا يوجد أعراض واضحة للإصابة بالسرطان، مشيرًا إلى أنه في سرطان البروستاتا تتشابه أعراضه مع تضخم البروستاتا الحميد أو التهاب البروستاتا سواء كثرة التبول حتى بعد الخروج من المرحاض ووجود صعوبة في التبول أو تقطع البول.

كانت حذرت وزارة الصحة من تجاهل أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا، مشيرة إلى أن أي مريض يشعر بأعراض سرطان البروستاتا عليه التوجه لأقرب وحدة صحية للاستفادة من مبادرة الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

أعراض سرطان البروستاتا

وأكدت وزارة الصحة أن أعراض سرطان البروستاتا تشمل:

كثرة التبول

وجود دم في البول

خلل في تدفق البول

فقدان شديد في الوزن

ضعف جنسي

تشخيص الإصابة بمرض سرطان البروستاتا

ونصحت بضرورة إجراء الفحص الدوري باستمرار لتجنب عوامل الخطورة ويتم عمل تحليل دلالات أورام للكشف عن سرطان البروستاتا.

أشارت ضرورة علاج التهابات مجري البول لتقليل نسب الإصابة بسرطان البروستاتا.

ما هي البروستاتا

البروستاتا عضو مهم في جسم الرجل يمكن أن تتعرض للإصابة بالأورام وتحدث عندما تبدأ خلايا الجسم في النمو خارج نطاق السيطرة وتتحول الخلايا الموجودة في أي جزء من الجسم تقريبًا إلى خلايا سرطانية، ويمكن أن تنتشر بعد ذلك إلى مناطق أخرى من الجسم.

وتبدأ خلايا غدة البروستاتا في النمو والبروستاتا هي غدة توجد فقط في الذكور مكانها أسفل المثانة وأمام المستقيم ويوجد خلف البروستاتا غدد تسمى الحويصلات المنوية التي ينتج فيها معظم السائل للسائل المنوي.

ينمو سرطان البروستاتا وينتشر بسرعة، إلا أن معظم أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء، لذا يمكن أن يصاب الإنسان بسرطان البروستاتا دون ان يعلم ولا تظهر عليه أى أعراض.