أبرزها رفضه رعاية شركات المقاطعة، 3 قرارات لـ حسين فهمي بمهرجان القاهرة السينمائي دعما لفلسطين

كشف الكاتب الروائي الفلسطيني ناجي الناجي عن 3 قرارات فارقة اتخذها الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لدعم أهالي الشعب الفلسطيني جراء ما يعانونه من انتهاكات وجرائم حرب.

وفي مستهل حديثه قال الناجى إن أولى تلك القرارات هي: تخصيص مسابقة خاصة لأفلام مخرجي قطاع غزة والتي أُنجزت خلال حرب الإبادة الجماعية تحت مبادرة أفلام "من المسافة صفر".



وتابع: تخصيص فيلم افتتاح الدورة الحالية لمهرجان القاهرة الدولي للمخرج الكبير رشيد مشهراوي "أحلام عابرة"، علمًا بأن رشيد هو من ساعد وساهم وأنتج أفلام مخرجي قطاع غزة المنجزة خلال الحرب الحالية.



والقرار الثالث والأهم، والأكثر إستراتيجية، هو مقاطعة المهرجان لكافة الشركات الداعمة للكيان، والمدرجة على قوائم المقاطعة، وبالرغم من ذلك فإن موازنة المهرجان لم تظهر تأثرًا يقلل من حجمه ووزنه الإقليمي كواحد من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، وهذه رسالة هامة بأن ربط الدعم المجتمعي والثقافي بالشركات متعددة الجنسيات فقاعة وذريعة ميكافيللة لا أكثر ولا أقل.



فيما اختتم ناجي الناجي حديثه بــ: ⁠لم يكتف حسين فهمي بالتوشّح بالكوفية والخارطة، ولم يقدم التزامه في إطار استهلاكي، بل مثّل ذلك الانتماء بتصدير رسالة دعم حقيقية على مسرح أهم فعالية سينمائية مصرية، وحتمًا استطاع حجز مكانة ومساحة بنضمّ بها إلى صف المثقف الملتزم المتماهي مع يقينه وقناعته.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش.