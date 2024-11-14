إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو)

كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن تفاصيل انتقاله من حرس الحدود إلى نادي الزمالك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج حارس الأهلي على قناة النادي الأهلي.

وكشف عاشور أنه لم يتقاض أي مليم خلال أول موسمين له مع نادي الزمالك وأنه كان يلعب مجانًا مقابل انتقاله للقلعة البيضاء.

وأوضح عاشور أن "صفقة انتقاله من غزل المحلة بعد انتهاء إعارته لحرس الحدود إلى الزمالك كانت قريبة من الفشل لولا تنازلي عن مستحقاتي وجزء من عقدي لمدة موسمين مقابل انتقالي للقلعة البيضاء".

وتابع: "ظللت موسمين ألعب بدون مقابل أتقاضى مكافآت فقط وكانت قيمة عقدي ترسل إلى غزل المحلة رغم أني حصلت على بطولتين دوري وكأس مصر مع الأبيض".

حبس إمام عاشور

وكشف محمد عثمان محامي إمام عاشور الثلاثاء موقف اللاعب بعد الحكم الذي صدر ضده بحبسه ست شهور غيابيًّا بقضية تعدي اللاعب على أحد أفراد الأمن بأحد مولات الشيخ زايد.



وقال عثمان: إن الحكم الذي صدر ضد اللاعب اليوم صدر غيابيًّا ولم يخطرنا أحد بموعد الجلسة ولم يحضر اللاعب ولذلك صدر الحكم بحبس اللاعب خاصة وأنه كان قد حصل على حكم ببراءته من التهم الموجهة إليه في حكم أول درجة.

وأضاف عثمان أنه سيقدم اليوم معارضة استئنافية على الحكم وأن هذه المعارضة توقف الحكم ولا تجعل اللاعب معرضًا لأي إجراء قانوني من حبس أو غيره من الإجراءات القانونية الأخرى.

وقدمت النيابة استئنافًا على حكم البراءة، وقالت في مذكرة النيابة أنه "باستقراء أوراق الدعوى ومطالعة التحقيقات التي جرت فيها نجد أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني، بتناغم يستعصي معه أي تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.



وأضافت النيابة: أن حيدة التحقيق قد أبت علينا إلا أن ننبش في الأوراق بحثًا عن دليل نفي واحد يستر به المتهم من أسهم الاتهام فلم نجده، فأخذنا نبحث في الأوراق عن عذر المتهم، بتعرض زوجته للتحرش على زعم قولها- فإذا هي عامرة بدواعي التشديد، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

وتم تحديد جلسة اليوم لنظر استئناف النيابة، وقضت المحكمة بحبس إمام عاشور 6 أشهر في التهم الموجهة إليه.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت ببراءة لاعب الكرة من التهمة المنسوبة إليه، وقالت في حيثيات حكمها إنه بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.