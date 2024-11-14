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قبل أيام من قمة العشرين، انفجارات بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو)

سماع دوي انفجارين
سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل، فيتو

أفادت وسائل إعلام محلية برازيلية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل، مشيرة إلى وجود أنباء عن قتلى.


 وقالت شبكة "جي 1" المحلية إن "وقع انفجاران مساء الأربعاء بفارق 20 ثانية أمام المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل. وتم عزل المنطقة".


وأضافت: "يتواجد في مكان الحادث رجال إطفاء وعسكريون متخصصون في المتفجرات، فيما أفاد رجال الإطفاء بمقتل شخص واحد".

وأمس أعلنت الحكومة البرازيلية أنه سيتم نشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة مجموعة العشرين في البرازيل.

وقال البيان إنه بدءًا من اليوم الأربعاء، سترسل وزارة الدفاع 9000 جندي عبر القوات المسلحة خلال قمة قادة مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع رؤساء أكبر الاقتصادات في العالم في ريو دي جانيرو يومي 18 و19 نوفمبر.


وسيرأس الوفد الروسي في القمة، نيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين، وزير الخارجية سيرجي لافروف.

 

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سماع دوي انفجارين المحكمة العليا في البرازيل قمة مجموعة العشرين

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