أخبار مصر: البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول توقعات الخبير الهولندي بتعرض مصر لزلزال مدمر، صلاح يلاحق هالاند، وفاة والدة مفيدة شيحة، إطلاق مبادرة دعم الصحة النفسية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يشهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية «صحتك سعادة».

رد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على إدعاءات راصد الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، الذى أكد منذ أيام من خلال توقعات جديدة تعتمد على هندسة الكواكب التي تشهدها سماء الكرة الأرضية هذه الأيام، محذرًا من إمكانية حدوث زلزال قد يصل إلى 7 درجات على مقياس ريختر خلال الأيام الحالية.

يلقي رئيس وزراء ماليزيا داتو سيري أنور إبراهيم، اليوم الأحد، محاضرة عامة من ‏الأزهر الشريف، بعنوان «معا أقوي: رؤية للأمة الإسلامية من خلال التمكين التكنولوجي ‏والاجتماعي والاقتصادي»، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة ‏نصر.

فاز المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بولاية أريزونا، ليعزز رصيده من أصوات المجمع الانتخابي إلى 312 صوتًا.

أعلن مجدي عبد الغني، ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب الرئيس.

وقال عبد الغني في تصريحات لملعب الشمس: “نويت بعد استخارة الترشح لمنصب اتحاد الكرة على منصب الرئيس في وجود قائمة قوية”.

يشهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية، والبنك المركزي، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بمقر ديوان وزارة الصحة.

للمرة الثانية، خلال أقل من 12 ساعة، تتجدد الغارات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في صنعاء وعمران في اليمن.

يبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة اليوم الأحد، الاستماع لـ7 طلبات مناقشة عامة، موجهة إلى الحكومة في ملفات تتعلق بوزارتي العمل، والتربية والتعليم.

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء أمس السبت، أنه لن يطلب من السفيرة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو الانضمام إلى إدارته.

واصل الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، تألقه وملاحقته لهالاند مهاجم مانشستر سيتي، بجدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد إحرازه الهدف الثامن في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (2 مليار شخص يعيشون في المدن قد يواجهون ارتفاعًا إضافيًّا في الحرارة لا يقل عن 0.5 درجة بحلول 2040).

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن الادعاء بحدوث أصوات انفجارات خلال حريق نشب بأحد المخازن بالجيزة.

توترت العلاقة بين اللاعب مصطفى فتحي والجهاز الفني لنادي بيراميدز بسبب قلة المشاركة خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر، وجود خلافات بين نادي بيراميدز واللاعب مصطفى فتحي في الفترة الأخيرة بسبب قلة المشاركة منذ بداية الموسم الجاري وتحديدًا منذ السوبر المصري.

قالت مصادر أمريكية مساء أمس السبت، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من قطر "طرد حركة حماس" من الدوحة، بعد استشهاد يحيى السنوار زعيم الحركة في غزة.

عقَّب المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، على الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، قائلًا: "المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر".

توفيت والدة المذيعة الشهيرة مفيدة شيحة، وأعلنت خبر الوفاة الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت: “البقاء والدوام لله.. بقلوب راضية نحتسب عند الله أمنا الغالية والدة أختي وصديقتي مفيدة شيحة.. اللهم تقبلها بواسع رحمتك؛ وغفرانك؛ وألهمنا الصبر والسلوان.. الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

علقت الكاتبة والمخرجة هبة يسري، على أنباء سرقتها لنص وقصة فيلم الرومانسية المعنون بـ «الهوى سلطان».