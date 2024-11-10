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خارج الحدود

ترامب يرفض عودة بومبيو وهايلي إلى إدارته

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء أمس السبت، أنه لن يطلب من السفيرة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو الانضمام إلى إدارته.

وقال ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال":  إن "هالي، التي هاجمته بشدة عندما ترشحت ضده للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري وبومبيو، الذي انتقده بعض المؤيدين لعدم دعمه لترامب بقوة كافية، لن تتم دعوتهما للانضمام إلى حكومته عندما يعود إلى البيت الأبيض  في يناير 2025"، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

وكتب ترامب "لن أدعو السفيرة السابقة نيكي هايلي، أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، للانضمام إلى الإدارة التي هي في طور التشكيل حاليا".

وتابع: "لقد استمتعت كثيرًا بالعمل معهما سابقًا وأقدر ذلك كثيرًا، وأود أن أشكرهما على خدمتهما لبلدنا. اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى!" وفق تعبيره.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب الخميس عن أول تعيين في إدارته بعد فوزه الحاسم في الانتخابات،  إذ اختار مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز لتولي منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض.

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نيكي هايلي وزير الخارجية السابق البيت الأبيض

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