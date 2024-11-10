هبة يسري ترد على أنباء سرقتها لقصة فيلم الهوى سلطان

علقت الكاتبة والمخرجة هبة يسري، على أنباء سرقتها لنص وقصة فيلم الرومانسية المعنون بـ «الهوى سلطان».

وقالت يسري عبر حسابها الشخصي: “طب قسمآ بالله، ورحمة أبويا في تربته أنا ما أعرف رشا الجزار دي ولا قريت أي ورق والفيلم ده فكرته عندي من تانية معهد سينما، وفي نسخ منه مكتوبة من زمان جدا، وعند ماريان خوري في المكتب ولو لسه الأفكار موجودة هتبقي في المعهد، واتطورت على مدار سنين وبجد ده ظلم بين ومحاولة لسرقة فرحتنا بالفيلم غير مسموح بيها تماما، ودول اللي باقي من الورق قبل ما أرمي كم الورق اللي كتبته على مدار سنين وعموما اللي شاف سابع جار وشاف الفيلم ممكن يقارن هاتوا خبير خطوط بقي ولا جهاز كشف الكدب”.

وكانت قد اتهمت المؤلفة رشا عزت، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هبة يسري مؤلفة فيلم "الهوى سلطان"، بسرقة العمل منها، قائلة: "إلى هبة يسري مؤلفة "الهوى سلطان"، بقولهالك قدام الناس كلها أهو أنا مش مسمحاكي".



وكتبت رشا عزت: “في سبتمبر عام 2017 قمت بكتابة معالجة فيلم روائي طويل بعنوان (حبي الأول)، ودا كان اسم مؤقت للفيلم، ومثبت عندي على الإيميلات والواتس آب بالتواريخ المراسلات للمخرجين والمنتجين في رحلة البحث عن إنتاج من حينها وحتى أشهر قريبة”.



وتابعت:"كان المورال بتاعي، إن الحب ممكن يكون قريب منك جدا وأنت مش شايفة ولا واخد بالك منه لانك مسميه أي اسم تاني (صداقة، عشرة، جيرة، أخوة... إلخ)، مش شايفة مع إنه ممكن يبقي قريب منك جدا، ودا لأنك ملبسة امبرله مختلفة في المسمى".



وأضافت: “يوم الخميس 7 نوفمبر الحالي، دخلت السينما عشان اشوف فيلم (الهوي سلطان)، ودا لأني بنتظر أي فيلم جديد ينزل السينما وبجري عشان اشوفه، وكنت متحمسة جدا لأني بحب منة شلبي وبشوف كل أعمالها، ولكن تفاجأت بأن الفيلم كاملة (بأكد تاني كاملة) مسروقة من قصة فيلمي (حبي الاول)، بكل التفاصيل.. مع اختلاف اللوكيشن والحوار، عندي في قصتي كنت مسكنة البطل والبطلة في نفس العمارة في شقتين فوق بعض”.

