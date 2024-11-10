رئيس وزراء ماليزيا يلقي محاضرة عامة من الأزهر الشريف، اليوم
يلقي رئيس وزراء ماليزيا داتو سيري أنور إبراهيم، اليوم الأحد، محاضرة عامة من الأزهر الشريف، بعنوان «معا أقوي: رؤية للأمة الإسلامية من خلال التمكين التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي»، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر
رئيس وزراء ماليزيا يلقي محاضرة عامة من الأزهر الشريف
بحضور أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وأ.د سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال الماليزيين وطلاب ماليزيا، ولفيف من قيادات الأزهر والقيادات السياسية والدبلوماسية.
ويستضيف الأزهر الشريف هذا الحدث المهم انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتينة التي تربطه بماليزيا، والزيارات المتبادلة
آخر زيارة لرئيس وزراء ماليزيا إلى الأزهر
حيث كانت آخر زيارة لرئيس وزراء ماليزيا إلى الأزهر العام الماضي ودعا شيخ الأزهر خلالها إلى زيارة البلاد، وهو ما استجاب له فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وزار ماليزيا هذا العام 2024 خلال جولته الخارجية لدول جنوب شرق آسيا، ومن قبلها تتويج ماليزيا لفضيلته بجائزة «الشخصية الإسلامية الأولى» عام 2020م.
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