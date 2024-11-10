وفاة والدة المذيعة مفيدة شيحة

أخبار الفن اليوم: وفاة والدة أحمد مكي.. نقل محيى إسماعيل للمستشفي.. اتهام بالسرقة لمؤلفة الهوي سلطان.. وأسماء جلال ترد لأول مرة على الانتقادات التي طالتها الأيام الأخيرة