وفاة والدة المذيعة مفيدة شيحة
توفيت منذ قليل والدة المذيعة الشهيرة مفيدة شيحة.
وأعلنت خبر الوفاة الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت: “البقاء والدوام لله.. بقلوب راضية نحتسب عند الله أمنا الغالية والدة أختي وصديقتي مفيدة شيحة.. اللهم تقبلها بواسع رحمتك؛ وغفرانك؛ وألهمنا الصبر والسلوان.. الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء".
وتقدم الإعلامية مفيدة شيحة برنامج الستات عبر شاشة قناة النهار؛ وتشاركها في تقديمه زميلتها الإعلامية سهير جودة؛ وقدم الثنائي لسنوات طويلة معا برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا.
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