الدستورية العليا تكشف توقيت تنفيذ حكم عدم تثبيت القيمة الإيجارية بـ"الإيجار القديم"

الايجار القديم، عقَّب المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، على الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، قائلًا: "المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر".

الإخلال بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة"Ten"، هذه المادة كانت تحظر زيادة الأجرة على نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والقانون قام بتثبيت الأجرة دون الأخذ في الاعتبار معدل التضخم، مما أدى إلى الإخلال في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.

موعد تفعيل حكم الدستورية العليا



الإيجار القديم، وأضاف أن سريان هذا الحكم سيكون اعتبارًا من انتهاء دور انعقاد التشريعي الحالي للبرلمان، وفقًا لحكم المحكمة، وبذلك أعطت المحكمة مهلة للمشرع لكي يتدخل لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمًا تاريخيا في محاولة لإنهاء النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار القديم، ووفقا للحكم أصبح هناك إمكانية للملاك في استرداد أملاكهم من الأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات التي كانت تستأجر أماكن لغير غرض السكني، وذلك فور انتهاء مدة العقد المتفق عليه، بدلًا من تجديده تلقائيًا.

مدة توفيق أوضاع المستأجرين بعد حكم الدستورية العليا

وحسب حكم الحكمة الدستورية العليا اليوم، يمنح للمستأجرين فترة خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم أو التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الملاك، حيث ترتفع القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال هذه الفترة، حتى يتمكن الملاك من الاستفادة من أملاكهم بشكل أكثر إنصافًا.