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حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث أصوات انفجارات خلال حريق نشب بأحد المخازن بالجيزة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن الادعاء بحدوث أصوات انفجارات خلال حريق نشب بأحد المخازن بالجيزة.

 

وأوضح المصدر الأمني؛ أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه نشب مساء أمس حريق في مخزن خردة "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة (عبارة عن أرض فضاء مسورة وغير مسقوفة) مغلق وقت حدوث الواقعة "يحتوى على علب فوارغ مشروبات غازية ومبيدات" وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق فى حينه دون حدوث ثمة إصابات.

 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستأجر المخزن لإدارته له بدون ترخيص وعدم اتخاذ التدابير الوقائية ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي.

 

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