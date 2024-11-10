"معلومات الوزراء" يرصد حجم المعاناة مع الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (2 مليار شخص يعيشون في المدن قد يواجهون ارتفاعات إضافيًا في الحرارة لا يقل عن 0.5 درجة بحلول 2040).

ارتفاع إضافي في الحرارة

قد يتعرض أكثر من 2 مليار شخص يعيشون حاليا في المدن لارتفاع إضافي في الحرارة بمقدار 0.5 درجة على الأقل بحلول عام 2040.