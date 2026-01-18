تامر حسني يواصل نشاطه الفني ويتألق في حفل دبي (فيديو)

18 حجم الخط

يواصل النجم تامر حسني ، نشاطه الفني بالفترة الحالية، حيث أحيا حفلا غنائيا جديدا بدبي وسط حضور كبير.

حفل تامر حسني في دبي

وتألق تامر حسني خلال حفل دبي بعدد كبير من أغانيه بالإضافة إلى الاستعراضات والرقصات التي أشعلت حماس الجمهور.

وكان الفنان تامر حسني قد كشف عن تطورات وضعه الصحي في الوقت الحالي، وذلك بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا في ألمانيا، والتي أثارت قلق جمهوره ومحبيه خلال الأيام الماضية

وأكد تامر حسني، في تصريحات تلفزيونية، أن حالته الصحية أصبحت أفضل وتشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن دعم الجمهور كان له أثر كبير في تخطي أزمته الصحية الأخيرة.

وقال: "وضعي الصحي الآن أفضل بكثير، وجمهوري كان الداعم الأول لي في هذه الفترة الصعبة".

تطرق تامر حسني خلال حديثه إلى مشواره الفني، موضحًا أنه بدأ رحلته الغنائية مع الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال أول ألبوم غنائي لهما بعنوان «تامر وشيرين»، مؤكدًا أنها فنانة استثنائية وقادرة دائمًا على العودة بقوة واستعادة عافيتها.

وفي لفتة إنسانية، حرص تامر حسني على دعم شيرين عبد الوهاب خلال الظروف التي تمر بها حاليًا، وذلك أثناء حفله الغنائي الذي أُقيم في مدينتي، حيث قال على المسرح: "شيرين حبيبة قلبي، بدأنا مع بعض، وربنا يرجعها لينا بالسلامة"، قبل أن يفاجئ الجمهور بتقديم أغنيتها الشهيرة «بص بقى»، وسط تفاعل كبير من الحضور.

