مجدي عبد الغني يعلن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئيس

أعلن مجدي عبد الغني، ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب الرئيس.



وقال عبد الغني في تصريحات لملعب الشمس: “نويت بعد استخارة الترشح لمنصب اتحاد الكرة على منصب الرئيس في وجود قائمة قوية”.



وتابع: “القائمة بها العديد من الأسماء القوية وستكون هناك مفاجآت بالقائمة”.

انتخابات اتحاد الكرة

وأعلن اتحاد الكرة فتح باب الترشح لتلقى أوراق المرشحين في الانتخابات المقبلة اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تعقد انتخابات اتحاد الكرة لدورة جديدة يوم 10 ديسمبر المقبل، ووفقا للائحة النظام الأساسي، عدم الترشح بشكل فردي، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة.

وحتى الآن لم تتضح الرؤية الانتخابية بالنسبة للمرشحين سوى بعض التسريبات بأن هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا، هو الأقرب لتولى رئاسة الاتحاد ويستعد لتكوين قائمة حاليا.

موقف حازم إمام من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، موقفه من الترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية، إنه لن يترشح في انتخابات اتحاد الكرة أو عضو رابطة الأندية.