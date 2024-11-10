20 مليون مقابل تمديد عقده، توتر العلاقة بين مصطفى فتحي وبيراميدز

توترت العلاقة بين اللاعب مصطفى فتحي والجهاز الفني لنادي بيراميدز بسبب قلة المشاركة خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر، وجود خلافات بين نادي بيراميدز واللاعب مصطفى فتحي في الفترة الأخيرة بسبب قلة المشاركة منذ بداية الموسم الجاري وتحديدا منذ السوبر المصري.

وعرض نادي بيراميدز على مصطفى 20 مليون جنيه في الموسم مقابل تمديد عقده لكنه طلب 40 مليون جنيه.

ولم يتوصل فتحي وبيراميدز لاتفاق نهائي لتمديد عقده المفترض أن ينتهي في 2027.

يذكر أن اللاعب شارك بشكل أساسي في مباراة أمس أمام إنبي وقبل ذلك كان لا يعتمد عليه المدرب الكرواتي بشكل مستمر

ويستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لمواجهته المقبلة أمام البنك الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره البنك الأهلي في الخامسة مساءً الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري بالجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وانبي

وحقق بيراميدز الفوز على إنبي بنتيجة 2ـ1 في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ستاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وسجل هدفي فريق بيراميدز اللاعب أحمد عاطف قطة في الدقيقة 3 و35، فيما سجل علي فوزي هدف إنبي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

اُختير لاعب نادي بيراميدز أحمد عاطف قطة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبي في الدوري الممتاز.

وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية وسجل هدفي بيراميدز في اللقاء ليمنح الفريق ثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري.

ترتيب بيراميدز وإنبي في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يتواجد فريق بيراميدز في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد إنبي في المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.